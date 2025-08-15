Vinyet Morató, nuevo fichaje para el Robles Lleida de LF2
El Força Lleida ha anunciado este viernes la incorporación en su primer equipo femenino, el Robles Lleida de Liga Femenina 2, de la jugadora Vinyet Morató para esta temporada 2025-2026.
La catalana se formó en las categorías inferiores del CBF Osona (2018-2021). La temporada 2021-2022 pone rumbo al Joventut de Badalona, donde con quince años (categoría cadete) debuta con el equipo a Liga Femenina Challenge el 3 de abril de 2022. En su etapa de tres años en Badalona disputaron en dos ocasiones campeonatos de Catalunya y de España. La temporada pasada, Morató emprendió su aventura americana a los Western Michigan Broncos de la NCAA, clasificándose para el MAC Tournament Championship.
