El acta dice que Joan Campins fue increpado, pero no le lanzaron objetos

El acta arbitral del Sant Andreu-Atlètic Lleida, dirigido por el colegiado Oriol Cartiel, reveló que el parón del partido en el minuto 29 fue “debido a incidentes protagonizados por aficionados contrarios al equipo visitante, quienes portaban bufandas y camisetas del Lleida CF”.

“Durante la ejecución de un saque de banda ejecutado por Joan Campins, varios espectadores le increparon de forma reiterada y ofensiva. Asimismo, llegaron a restregarle por la espalda diversos objetos, tales como bufandas del Lleida CF y billetes, además de tocarle mientras le dirigían gritos”, explica el texto arbitral.

Por lo tanto, el colegiado decidió parar el juego durante un minuto “al apreciar un riesgo para la integridad física del citado jugador”, pero no comentó nada sobre que se le lanzaran objetos, contrariamente a lo que publicó ayer de forma errónea este diario.

Deportes Castigados ARNAU VILÀ FONT

Además, las imágenes de la retransmisión televisiva del partido –emitido por Esport3– coinciden con la versión del colegiado, ya que se observan tres aficionados del Lleida CF que se acercan mucho a Campins, exjugador del club azul, con símbolos de su antiguo equipo y billetes, con actitud desafiante pero sin lanzar nada.

El colegiado añade que “procedí a comunicar lo sucedido al delegado de campo. Este ordenó la emisión de un aviso por megafonía y el refuerzo inmediato de la seguridad en la zona afectada”. “Una vez adoptadas estas medidas, el partido se reanudó con normalidad, no produciéndose nuevos incidentes ni en dicho sector ni en el resto del público”, concluye el árbitro del encuentro, del comité catalán.