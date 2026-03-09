Los principales equipos de fútbol de Lleida, en una cuenta atrás para la salvación
Actualizamos la situación de los cuatro principales equipos de fútbol de Lleida: AEM, Atlètic Lleida, Lleida CF y Mollerussa.
No está siendo el año del AEM, el Atlètic Lleida, el Lleida CF y el Mollerussa. Tampoco es que haya sido el año del fútbol, en general, en Lleida.
En el Recasens, cambios recientes, como el cambio de entrenador a principio de temporada y cambiar el Recasens por el Camp d'Esports, derivó en una crisis de resultados que comportó el regreso a finales de año de Rubén López al banquillo y el regreso a su campo habitual. El AEM luchará este año por salvar la categoría después de jugar el año pasado el play-off de ascenso a Primera División contra el DUX Logroño.
Con respecto al Atlètic Lleida, su primera aparición en Segunda Federación, después de comprar la plaza que dejó el descenso del Lleida CF, no está siendo buena. El equipo que se inició con Gabri en el banquillo sufre por sacar la cabeza a la parte baja de la tabla. La entrada de Jordi López y una renovación de la plantilla en el mercado de invierno no parece que se traslade en resultados a la clasificación. El Atlètic se encuentra a 7 puntos del play-out y a 8 de la salvación.
El Lleida CF es colista de tercera RFEF. A pesar de haber formado una plantilla en pocos días, y haber empezado a sumar puntos y buenas sensaciones al principio de año, una racha negativa y con malos resultados contra rivales directos lo lleva a ser último a cinco puntos de la salvación.
Y con respecto al Mollerussa, el equipo del Pla d'Urgell siguió una inercia muy parecida a la del Lleida. Ahora, con seis puntos sumados en las últimas jornadas, el equipo sale de los lugares de descenso y respira para estar a dos puntos por encima de la salvación.
Actualización de marcadores: