Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ilerna Lleida ha hecho oficial este lunes por la mañana mediante un comunicado un acuerdo para la salida de Zacharie Perrin. Tal como adelantó el domingo por la tarde Noticias de Álava y pudo confirmar Segre, el pívot francés deja de ser jugador burdeos después de que el Força Lleida haya aceptado finalmente la propuesta del Baskonia. Perrin tenía previsto llegar este lunes mismo a Vitoria.

Esta salida se conoció justo unas horas después de consumarse la octava derrota del curso, pero los movimientos en el Ilerna Lleida no se han quedado con esta salida ya cantada y el club ha cerrado dos refuerzos para el juego interior: Dragan Apic, de 31 años y 2,06 metros de altura, y Ángel Delgado, 32 años y 2,08.