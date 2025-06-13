Berruezo, de Deloitte, estima en un centenar las startups en Andorra y valora sus iniciativas

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El director de Deloitte en Andorra, David Berruezo, ha estimado en un centenar las startups que la compañía ha identificado en Andorra y ha destacado "iniciativas interesantes" en el país, como el Andorra Business Market, que ya ha celebrado cuatro ediciones. Lo ha dicho este viernes en una mesa redonda en la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra este jueves y viernes en La Seu d'Urgell.

Berruezo ha subrayado el ecosistema de las empresas emergentes en Catalunya, con unas 2.300 startups actualmente, lo que representa más de la mitad de toda España, y ha instado a "establecer puentes entre la emprendeduría y el tejido empresarial para que el Pirineo se convierta en un territorio de innovación".

Por su parte, el managing director de StartMeUp Deloitte, MarioTeijeiro, ha abordado la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial y ha apuntado a "reducir el consumo energético de la IA generativa". Sin embargo, ha resaltado la importancia de estas nuevas tecnologías en el abordaje de nuevas enfermedades y la detección temprana de enfermedades como la demencia, algo que sería "realmente bueno" para el campo de la investigación.

Cellab

Durante la mesa redonda, el ceo de Cellab, Àlex Marfany, responsable de un laboratorio farmacéutico de 1.000 metros cuadrados ubicado en Andorra, se ha centrado en explicar el potencial de las terapias avanzadas en la investigación de enfermedades que actualmente no tienen cura. "Una de nuestras tareas es aislar células que no cumplen sus funciones y modificarlas genéticamente para potenciar alguna de sus virtudes. Con esto, hacemos un cultivo celular para desarrollar el tratamiento de pacientes, por ejemplo, oncológicos", ha detallado. Marfany subraya que el reto del sector es abaratar el coste de estos tipos de tratamiento, que en estos momentos "es altísimo".

Uniscool

La ceo de Uniscool, Montse Vilarrubí, ha presentado esta 'spin-off' de la Universitat de Lleida centrada en la tecnología de refrigeración electrónica, aplicada en casos de uso como los semiconductores avanzados, centros de datos y electrónica. "Nos queremos enfocar en clientes de los sectores de la inteligencia artificial o fabricantes de semiconductores y ya hemos lanzado una ronda de inversión y atraído a posibles inversores", ha señalado.

Accexible

La fundadora y ceo de Accexible, especializada en la combinación de IA, lingüística y la voz, Carla Zaldúa, ha mostrado un ejemplo de cómo esta tecnología intervendrá en el futuro de las empresas y de la salud de las personas. "Somos una plataforma para la detección precoz y seguimiento de enfermedades mediante el análisis del habla. Tenemos 18 ensayos clínicos y tenemos diez publicaciones científicas publicadas", ha contado.

Imascono

El cofundador de Imascono, Pedro Lozano, ha dado a conocer su proyecto de desarrollo de productos interactivos para las empresas, desde pymes hasta grandes empresas internacionales. "Ayudamos a humanizar la tecnología para que las empresas sean más eficientes a través de un ecosistema virtual 3D, enfocándonos en sectores como el turismo, la salud, la banca o la industria", ha expuesto.

Dapibus

Por último, el cofundador de la startup Dapibus, que fabrica alimentos para animales y fertilizantes, Arturo Almazor, ha profundizado sobre la importancia del poder bioconversor de las larvas de insecto. "Son animales que engordamos, las procesamos y fabricamos un producto final rico en proteínas, una nueva fuente alternativa a las existentes, y para hacer fertilizante", ha indicado.