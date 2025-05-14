Lleida mantiene el precinto de la atracción en la que hubo dos heridas: “Es la primera vez que nos ocurre algo así”

La Paeria mantiene el cierre de la atracción Bomber en Les Firetes, en la que el pasado domingo dos chicas resultaron heridas leves tras un fallo mecánico y que la Guardia Urbana precintó preventivamente, como avanzó SEGRE. Técnicos de Licencias del ayuntamiento y agentes de la Guardia Urbana revisaron ayer la atracción y requirieron a sus responsables la documentación para que la puedan volver a poner en funcionamiento. Concretamente, según informó la Paeria, se pidió informe técnico en relación con los hechos y la descripción de las medidas que se han adoptado o se prevén adoptar. También un nuevo certificado técnico de instalación y funcionamiento de acuerdo con el Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas, y un control inicial complementario que garantice la puesta en funcionamiento de la actividad una vez reparada la instalación y adoptadas las medidas correctoras.

Por lo que “la atracción sigue detenida. Se dictará resolución de ratificación del cese y no podrá reemprenderse hasta que se valoren los documentos citados”. Por su parte, Jordi Samit, uno de los responsables de Bomber, explicó que “es la primera vez que sufrimos un incidente de este tipo. Ahora mismo no tenemos ganas de reabrir”. El incidente se produjo durante la arrancada, en una rampa en movimiento que entra y sale. Samit afirmó que “fue un fallo de una de las piezas del dispositivo de final de carrera. Hubo un desplazamiento de un metro y medio que atrapó a las chicas, pero la electrónica funcionó y también el factor humano. Yo mismo salí rápidamente para socorrerlas”.

Por otra parte, hubo una inspección en una tómbola de jamones tras una denuncia.