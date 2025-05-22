SEGRE

El ayuntamiento de Lleida levanta la suspensión a la atracción de feria del accidente con dos heridas

Albert Guerrero
La Paeria de Lleida ha levantado la suspensión de actividad a la atracción Bomber de Les Firetes, que fue precintada el pasado domingo 11 después de que dos chicas resultaran heridas leves tras un fallo mecánico. 

Concretamente, el ayuntamiento notificó el martes a los responsables de la atracción el decreto de levantamiento de la suspensión de funcionamiento una vez revisados los certificados técnicos requeridos que acreditan su buen funcionamiento. Técnicos de Licencias del ayuntamiento y agentes de la Guardia Urbana revisaron el martes de la semana pasada la atracción y requirieron a sus responsables la documentación para que la puedieran volver a poner en funcionamiento. La aportaron e obtuvieron el informe favorable. 

El incidente se produjo durante el arranque, en una rampa en movimiento que entra y sale. Sus responsables explicaron que fue un fallo de una de las piezas del dispositivo de final de carrera, aunque añadieron que la electrónica funcionó e hicieron una rápida intervención. La atracción fue precintada esa misma noche.

