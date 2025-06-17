La mujer que se tiró a la piscina vestida y fue rescatada porque no sabía nadar llevaba burkini

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La mujer que el domingo por la tarde se tiró vestida a las piscinas municipales del Secà y tuvo que ser rescatada porque no sabía nadar llevaba burkini , una vestimenta que está permitida para el baño según la normativa municipal .

Así lo confirmó ayer la Paeria, que recordó que no está permitido bañarse con ropa interior, camisetas o pantalones si no hay prescripción médica, ni el uso de inflables, pelotas o pistolas de agua. También está prohibido llevar gafas de cristal, aunque sean de sol, en la zona de agua, excepto casos excepcionales.

La regulación de 2019: topless y burkini permitidos



El año 2019 el Ayuntamiento de Lleida dio luz verde tanto a la práctica del topless como al uso del burkini en sus instalaciones municipales. Esta decisión quedó oficializada mediante la colocación de carteles informativos en las piscinas donde se especificaba claramente que "está permitido practicar topless". La medida supuso una clarificación necesaria respecto a la anterior redacción que simplemente exigía un "traje de baño adecuado".

Jordina Freixanet, alcaldesa accidental en aquel momento, explicó que aunque "el topless no estaba específicamente prohibido", la indicación anterior "podía generar equívocos y desprotección a las bañistas" que deseaban practicarlo, así como a los trabajadores encargados de aplicar la normativa. Esta modificación daba cumplimiento a una resolución del Síndic de Greuges de Catalunya que, en 2018, había advertido a los consistorios catalanes sobre la necesidad de permitir el topless en instalaciones públicas por razones de libertad de expresión.

El burkini como traje de baño reconocido



También se confirmó que se seguía aceptando el uso del burkini, al considerarlo formalmente un traje de baño. Esta prenda, utilizada principalmente por mujeres musulmanas y que cubre gran parte del cuerpo, ha generado debates en distintos municipios, pero en Lleida se ha optado por incluirla dentro de las opciones válidas para el baño.