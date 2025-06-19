SEGRE

Detenidos cuatro sospechosos más de la brutal agresión a Mossos en el barrio de la Mariola de Lleida

La operación policial se ha producido de manera paralela a un desahucio judicial en un piso donde vivían familiares del arrestado la semana pasada

Agents dels Mossos d'Esquadra durant l'operatiu d'aquest dijous al matí al barri de la Mariola de Lleida.

Agents dels Mossos d'Esquadra durant l'operatiu d'aquest dijous al matí al barri de la Mariola de Lleida.

Lleida

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a cuatro personas por haber participado presuntamente en la brutal agresión a seis agentes del cuerpo a finales de abril. Les detenciones se han producido de manera paralela a un desahucio judicial en un piso de la calle Júpiter donde vivían familiares del principal sospechoso, detenido y encarcelado la semana pasada.

