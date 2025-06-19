Detenidos cuatro sospechosos más de la brutal agresión a Mossos en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a cuatro personas por haber participado presuntamente en la brutal agresión a seis agentes del cuerpo a finales de abril. Les detenciones se han producido de manera paralela a un desahucio judicial en un piso de la calle Júpiter donde vivían familiares del principal sospechoso, detenido y encarcelado la semana pasada.

