Crece la polémica por la tala de árboles en la avenida Rovira Roure de Lleida e Ipcena dice que emprenderá acciones contra la Paeria

Continúa la polémica en Lleida por la tala de varios árboles en la avenida Rovira Roure, en la acera entre la plaza Ricard Viñes y el Gran Paseo de Ronda, en el marco de unas obras de renovación de la red de agua. Varios ciudadanos han denunciado la desaparición de estos árboles en plena ola de calor, tal como publicó SEGRE, y la entidad ecologista Ipcena ha anunciado acciones contra el Ayuntamiento de Lleida "por haber vulnerado el POUM y la ordenanza para la protección y gestión de los espacios verdes".

La Paeria afirma que los árboles se han tenido que retirar "a causa de su estado deficiente" y para permitir la realización de las obras de renovación de las aceras y de las redes de alcantarillado y agua potable en la Zona Alta.

Según el Ayuntamiento, el proyecto ya contemplaba la sustitución de los ejemplares existentes, "que presentaban afectaciones que podían comprometer la seguridad vial y el adecuado desarrollo de los servicios públicos soterrados".

En este sentido, el consistorio asegura que los árboles retirados se sustituirán por nuevos ejemplares de Ostrya carpinifolia, una especie caducifolia adaptada en el entorno urbano, que puede alcanzar una altura de entre 10 y 15 metros y que, según afirma, "contribuirán a mejorar la calidad paisajística y ambiental de la avenida".

Críticas de los ecologistas

Por su parte, Ipcena ha manifestado su "enérgica indignación y protesta por la tala indiscriminada de árboles" en esta calle de la ciudad. "Consideramos estas acciones injustificadas y sin nada de interés de buscar soluciones alternativas, en el margen de incumplir la ordenanza municipal de protección y gestión de los espacios verdes", ha afirmado la entidad en un comunicado.

La organización ecologista ha defendido que los árboles "estaban en buen estado" y que la Paeria podía haber desplazado las obras a la zona de la calzada y volver a cubrir la zanja con el fin de evitar la tala de los ejemplares, que eran de grandes dimensiones y contribuían a amortiguar el calor en esta zona de la ciudad.

Finalmente, la entidad ha solicitado a la concejalía de Medio Ambiente y Horta la apertura de un expediente disciplinario y sancionador por las obras mencionadas "porque no han mantenido ni han conservado el arbolado, tal como recoge la ordenanza competente".