La mayoría de delitos han disminuido en la provincia de Lleida durante los primeros tres trimestres del 2025 respeto al 2024. En concreto, el total de incidencias registradas ha bajado un 2,5%. Sin embargo, la demarcación de Lleida ha experimentado un incremento del 28,3% en delitos por tráfico de drogas durante el tercer trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Les datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior muestran que estos delitos han pasado de 106 a 136 casos. En la capital leridana, el aumento es todavía más significativo, con un 75% más casos, pasando de 20 a 35 delitos registrados entre enero y septiembre.

Hasta septiembre de este 2025, la demarcación ha registrado tres homicidios consumados, uno más que durante el mismo periodo del 2024. El primero tuvo lugar el 9 de mayo en los Alamús, cuando un hombre fue detenido por, presuntamente, matar a su padre . El segundo caso se produjo a Tàrrega, donde un joven de 18 años fue apuñalado por un menor de 17 , y el tercero corresponde a la muerte de un hombre en Lleida en septiembre después de una discusión relacionada con perros desatados . Hay que destacar que el asesinato de un mosso en Lleida en octubre en manos de su exsuegro no figura en este balance, ya que el informe sólo recoge datos hasta septiembre.

Además, se han registrado 13 tentativas de homicidio, una menos que el año pasado, representando una disminución del 7,1%. Con respecto a los delitos graves y menos graves de lesiones, han experimentado un ligero descenso del 1%, con 198 casos documentados.

Aumentan los delitos sexuales y los robos con violencia

Los delitos contra la libertad sexual han visto un incremento del 14,4% en toda la demarcación, llegando a los 239 casos hasta septiembre de 2025. Dentro de esta categoría, destacan las agresiones sexuales con penetración, que han aumentado un 8%, pasando de 88 a 95 casos con respecto al mismo periodo del 2024.

También se ha detectado un aumento significativo en los robos con violencia e intimidación, que han crecido un 13,9%, con 386 casos registrados enfrente de los 339 del año anterior. Les estafas informáticas han incrementado ligeramente un 1,4%, con un total de 3.061 casos. En contraste, los robos con fuerza en domicilios han disminuido un 9,4%, quedando en 671 casos; los hurtos han bajado un 5,7%, con 3.160 delitos; y las sustracciones de vehículos han caído un 10,2%, con 150 casos.

La ciudad de Lleida muestra tendencias diferentes

En la capital del Segrià, las infracciones penales han disminuido un 2,6% durante los nueve primeros meses del 2025, sumando un total de 7.036 casos. A diferencia del resto de la demarcación, no se ha registrado ningún homicidio en la ciudad, aunque se han producido 9 tentativas, 3 más que en el 2024. Los delitos graves y menos graves de lesiones han aumentado un 12,5%, llegando a los 72 casos.

Contrariamente a la tendencia general de la demarcación, los delitos contra la libertad sexual en la ciudad de Lleida han disminuido un 1,2%, con 84 casos (uno menos que el año anterior). No obstante, las agresiones sexuales con penetración han crecido un 2,8%, con 37 casos registrados, uno más que en el 2024.

Los robos con violencia e intimidación han aumentado un 9,4% en la capital, mientras que los robos con fuerza en domicilios han experimentado una caída drástica del 44,3%, pasando de 278 a sólo 137 casos. Los hurtos también han disminuido un 3,7%, situándose en 1.715 casos, y las sustracciones de vehículos han bajado un 15,1%, con 73 incidentes. Les estafas informáticas han registrado una ligera disminución, con 1.030 casos, ocho menos que el año pasado.