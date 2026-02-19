La Diputación de Lleida aprueba una moción para la mejora de Rodalies y su traspaso íntegro a la Generalitat

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Lleida ha aprobado este jueves una moción de Junts-Impulsem para la mejora del servicio de Rodalies en Catalunya y su traspaso íntegro a la Generalitat. El texto ha salido adelante con los votos de Junts-Impulsem, ERC y Ara Pacte Local, mientras que Unitat d'Aran se ha abstenido, y el PSC y el PP –que reclamaban votar la propuesta por puntos– lo han rechazado.

El presidente, Joan Talarn, ha informado de que la Diputación de Lleida convocará la Mesa de Rodalies el 27 de febrero.

Por otra parte, la corporación ha aprobado por unanimidad una moción que insta al Govern a recuperar la semana blanca y, a través de una declaración institucional, ha exigido que el hospital Arnau de Vilanova de Lleida pueda tratar los ictus las 24 horas.