El Chalet de los Camps Elisis de Lleida: una joya arquitectónica centenaria que ha sido teatro, bar e, incluso, discoteca

El Chalet de los Camps Elisis de Lleida es una construcción noucentista centenaria que pronto revertirá el proceso de degradación que sufre desde el cierre de la última concesión. El edificio, diseñado por los arquitectos Joaquim Porqueres y Francesc de Paula Morera i Gatell, fue inaugurado en 1926 y representa un ejemplo destacado de la arquitectura civil de principios del siglo XX en la capital del Segrià. A lo largo de su historia centenaria, ha acogido usos tan diversos como teatro municipal, café, espacio ferial, bar-restaurante, sede de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragol y discoteca.

El Chalet de los Camps Elisis en 1929.Paeria de Lleida

El origen de este espacio emblemático se remonta a 1864, cuando se planteó construir una casa rústica para hacer las funciones de café o fonda. Finalmente, en 1865 se construyó una sencilla caseta de madera de 10 metros de longitud por 5 de anchura, formando tres arcadas que sostenían el techo. Aquella primera construcción, que tenía cocina, permitió ofrecer comidas y celebraciones a los visitantes del parque y funcionó en paralelo al Teatro de los Camps Elisis.

Interior del edificio en los años 20 del siglo pasado, con la decoración que lo convirtió en una cafetería.Concejalía

La situación del edificio se volvió precaria a principios del siglo XX y, cuando en 1902 se decidió derribar el teatro para construir uno nuevo, también se tumbó el café, aunque la nueva construcción no se concretaría hasta 1924.

La actual edificación fue proyectada para dar servicio como café del parque y para atender a los asistentes en el Teatro Municipal, entonces situado en el actual pabellón Antorxa, así como a los conciertos de la glorieta.

Una visita del rey Alfonso XIII.Paeria de Lleida

Además de lugar de parada para los visitantes del parque, también funcionó como espacio de recreo durante los entreactos y descansos de las representaciones teatrales, cuando el café se llenaba hasta los topes. Las obras empezaron en 1924 y no se completaron definitivamente hasta 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil.

Una imagen del edificio en 1983.Paeria de Lleida

Del teatro a la discoteca River

El conflicto bélico marcó un punto de inflexión para el conjunto de los Camps Elisis. El teatro quedó muy estropeado durante la contienda y en 1938 bajó definitivamente el telón, arrastrando también el cierre del chalet. A partir de aquel momento, el edificio experimentó varias transformaciones para adaptarse a usos muy dispares. Ha funcionado como espacio para actos sociales, recinto ferial, sede de la Fecoll, bar-restaurante y local de ocio nocturno, y también ha sido objeto de diferentes actuaciones de arreglo y restauración a lo largo de las décadas.

El antiguo teatro y el café de los Camps Elisis.Paeria de Lleida

La última actividad que acogió el edificio fue la discoteca River, que cerró las puertas el 10 de noviembre de 2016 al finalizar la vigencia de la concesión municipal que tenía para su uso.

Desde entonces, el Chalet de los Camps Elisis ha sufrido un proceso de degradación progresiva que ahora, según ha anunciado el ayuntamiento, se revertirá próximamente. El edificio forma parte del catálogo patrimonial de Lleida y su recuperación permitirá restaurar una pieza arquitectónica de especial valor histórico y cultural para la ciudad.