Las otras chabolas urbanas de Lleida: “Estoy bien, no molesto a nadie y me vienen a visitar”

Antonio, delante de la chabola en la que vive desde hace al menos 7 años en La Bordeta, ayer. - JORDI ECHEVARRIA

El campamento ilegal de chabolas de la avenida Josep Tarradellas junto al canal de Seròs ya es historia después de que la Paeria lo desmantelara el miércoles, pero no es el único asentamiento de este tipo que hay en la ciudad. Desde Pardinyes hasta La Bordeta y de Cappont al Turó de Gardeny y l'Horta, hay varios puntos con chabolas cuyos residentes, en líneas generales, conviven con el resto de vecinos sin causar problemas y están controlados tanto por la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra como por los servicios sociales del ayuntamiento.

El mayor asentamiento está en las afueras de La Bordeta, en la avenida Artesa, con al menos media docena de chabolas repartidas en varias fincas. Uno de los que vive allí desde al menos el año 2018 es Antonio, un hombre de 68 años. “La finca es propiedad de un particular que muy amablemente me deja estar aquí, en esta casa hecha de maderas vivo solo, pero familiares y amigos que residen en pisos me vienen a ver para hacerme compañía”, explica Antonio.

Asegura que lleva toda la vida viviendo en chabolas como en la que está ahora. “Llevo 30 años viviendo por la zona y no he causado ningún problema, antes estaba en Albatàrrec, pero desde que estoy en La Bordeta hago vida por el barrio y estoy más cerca de todo por si me pasa algo”, señala el hombre. Añade que, desde hace un tiempo, el número de chabolas en la zona ha aumentado.

“Por la avenida Artesa hay varias, pero están bastante desperdigadas. Yo aquí no molesto a nadie, estoy bien y me vienen a visitar la policía y los servicios sociales para ver cómo me encuentro, no necesito más”, concluye Antonio.

El presidente vecinal de La Bordeta, Juanjo Gatius, dice sobre el asentamiento de la avenida Artesa que “está controlado por la Urbana y los Mossos y no genera ningún problema, pero no es el único del barrio, ya que al final de la calle Sicorís hay otro”. Su homóloga de Cappont, Veni Ros, coincide con Gatius. “Es verdad que el campamento desalojado de Tarradellas, que no es el único de la zona, no estaba en buenas condiciones y no nos gusta que vivan así, pero hay gente que prefiere estar allí que en pisos”, dice.

La presidenta del Turó de Gardeny, Montse Muixí, indica que también hay asentamientos en la antigua discoteca del Turó, que está previsto derribarla, y en las viejas edificaciones militares en desuso. “Muchos viven allí desde hace años, pero están controlados por la policía y los servicios sociales del ayuntamiento”, añade Muixí.

También han detectado campamentos en l’Horta, en los alrededores de la canalización y al final de la calle Xavier Puig Andreu de Pardinyes.