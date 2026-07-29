Lleida deja de ser zona residencial tensionada por la “contención” de los precios a pesar de que los alquileres siguen subiendo

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Lleida ha salido del mapa de zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), pese a que el precio de alquiler haya subido un 0.97% respecto al primer trimestre del 2025. La Generalitat actualizó ayer la declaración de zonas tensionadas, en la que la ciudad se queda fuera junto a Cevera y Guissona. Esto implicará que en estos municipios leridanos se dejarán de aplicar los límites a los precios de los arrendamientos. En marzo de 2027 expirará la vigencia de tres años de la primera declaración.

La Generalitat afirmó que la exclusión de Lleida se debe a que la situación del mercado inmobiliario ha “mejorado” por la “aplicación del límite de los precios del alquiler” y por “las diversas políticas de vivienda”. Sin embargo, los datos del propio Govern reflejan una subida en los arrendamientos. El precio medio de un alquiler en la ciudad era de 553,43 euros durante el primer trimestre del año pasado. Desde entonces, los alquileres han sufrido una subida interanual hasta los 558,72 euros en el primer trimestre de 2026, según la misma fuente.

La consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, recordó que la intervención en el mercado debe ser “temporal y extraordinaria” y que las ZMRT incluyen localidades donde la carga media del coste del alquiler o la hipoteca supera el 30% de los ingresos medios y el precio de compra o alquiler haya acumulado un crecimiento en los tres puntos porcentuales sobre el IPC en los últimos 3 años.

La nueva declaración de zonas tensionadas, con 301 municipios afectados, 31 localidades más, mantendrá 118 poblaciones que siguen conservando las condiciones de tensión de en el mercado de la vivienda. Todas ellas suman 5.919.365 personas. Las 53 nuevas localidades que se suman a las zonas tensas tienen una población conjunta de 255.751. Entre los municipios que salen del mapa de las ZMRT se encuentran ciudades como Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès o Figueres. Engloban a 6340171 personas.

El Sidicat de Llogaters consideró “absurdo” que Lleida y otros municipios pierdan la regulación de los precios de alquiler “como si ya no tuvieran problemas con el alquiler”. Asimismo, advirtieron que alzar la regulación implicará una nueva subida del precio del alquiler. “En los últimos dos años, ha subido un 9,5% en los municipios sin regulación, mientras que se mantenía congelado en los regulados”, añadió. Por su parte, el presidente del Colegio de agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, celebró la noticia, ya que puede suponer un “cambio radical” en el mercado de de la vivienda. Según Esteve, hasta ahora las limitaciones en los alquileres han sido “contraproducentes” para los propietarios y a partir de ahora se “permitirá al mercado libre regularizarse solo”.