Ramon Arnó, abogado especialista en el entorno digital: «La instalación de cámaras con IA debe estar justificada y responder a una finalidad concreta»

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Ramon Arnó, abogado especialista en el entorno digital, destaca que el uso de cámaras de seguridad con IA está sujeto a una serie de restricciones legales muy firmes para garantizar la protección e intimidad de los ciudadanos. La normativa establece que la instalación de estos dispositivos debe “estar justificada y responder a una finalidad concreta”, y no simplemente para mejorar la seguridad.

La instalación de cámaras debe de estar siempre argumentada y las administraciones tienen que demostrar que no hay alternativas que sean menos invasivas para conseguir el mismo objetivo. Además, Arnó explica que se debe limitar la captación de imágenes a los espacios estrictamente necesarios y es obligatorio avisar a las personas de que pueden ser grabadas, con carteles o de otra forma. La normativa europea ampara su utilización para otras finalidades, como el control de tráfico, la supervisión de determinados trabajos o para garantizar el correcto funcionamiento de servicios públicos.

Uno de los principales límites, señala Arnó, afecta al tiempo de conservación de las grabaciones. Por lo general, no puede superar un mes, aunque existen excepciones cuando las imágenes son necesarias para confirmar hechos delictivos o reclamaciones pendientes. Si las grabaciones pueden acreditar una infracción, deben ponerse a disposición de las autoridades en menos de 72 horas.

Otro de los puntos clave, y que puede causar más preocupación entre los ciudadanos, es la identificación o registro de datos biométricos. Sobre este aspecto, Arnó explica que la ley es clara: no se puede usar ese tipo de tecnología para un reconocimiento facial ni un análisis biométrico, ni tampoco para llevar a cabo prácticas discriminatorias.

En cuanto a los derechos de los ciudadanos, cualquiera puede solicitar el acceso a las imágenes en las que aparece, y puede pedir eliminar dichas grabaciones cuando corresponda u oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular.