Permanecen ingresados 43 heridos, 12 de ellos en la UCI, por el accidente de trenes

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, durante la visita al centro de emergencias en Adamuz.EFE/Salas

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Un total de 43 personas permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes que se produjo ayer domingo en Adamuz (Córdoba), 12 de las cuales, entre ellas un menor, están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El Servicio de Andaluz de Salud ha actualizado la cifra de asistidos dados de alta que, a esta hora, se eleva ya a 79; mientras que 43 permanecen ingresados, 12 de ellos en UCI de distintos centros hospitalarios: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (5), Quirón Salud (3), Cruz Roja (2) y Hospital San Juan de Dios (2).

En planta ya se encuentran 27 heridos, diez en Reina Sofía, uno en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, seis en San Juan de Dios, uno en Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, otro en el Hospital Universitario Regional de Málaga y dos en el Alto Guadalquivir.

La cifra total de atendidos se ha elevado a 122 pacientes, 117 adultos y cinco niños, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

La vida de los heridos en el accidente que se encuentran hospitalizados en la UCI, entre ellos un niño, no corren peligro, según ha desvelado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Moreno ha dicho que la práctica totalidad de los heridos en el accidente de ayer se encuentran "bien", excepto los que están ingresados en la UCI de cuatro hospitales de Córdoba, pero que todos ellos "evolucionan favorablemente" y sus vidas "no corren peligro".