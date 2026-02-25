Un manuscrito golpista planificaba un segundo levantamiento en junio de 1981 y lamenta haber dejado al Rey "libre" el 23-F

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

Un manuscrito golpista desclasificado este miércoles sin la autoría clara detalla planes posteriores al 23-F para sacar adelante un segundo levantamiento el 24 de junio de 1981, que supuestamente encabezaría el teniente general Jesús González del Yerro. El documento –fechado de noviembre de 1980, pero con elementos escritos después– revela varios escenarios y operaciones, como organizar un nuevo Movimiento Nacional, neutralizar las comunicaciones u ocupar lugares estratégicos. Además, da consignas a los golpistas sobre "lo que se tiene que hacer después del 23-F", y plantea que o bien reaccionan, o se tendrán que doblar a la gradual demolición desde arriba". De hecho, cree que las "naciones decadentes" de Occidente ven "de buen grado la escisión de las Vascongadas y Catalunya".