El pueblo con la renda media más baja de Catalunya está en Lleida: consulta el mapa con los datos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) ha publicado, como cada año, su índice socioeconómico territorial, con datos muy relevantes sobre la población de cada uno de los municipios de Catalunya. Entre los datos recogidos por los expertos, hay el porcentaje de población ocupada , el de trabajadores de baja calificación , el de la población de estudios bajos , el de la población joven sin estudios postobligatorios , el de los extranjeros de países de renta baja o media y la cifra media de la renta por persona en cada municipio.

En este último caso, un municipio de Lleida es el que menos renta media por persona percibe durante el año en Cataluña. Es un pequeño pueblo del Solsonès, de 230 habitantes: Odèn, que, por término medio, sus habitantes cobran 6.274 euros durante un año. El siguiente pueblo más pobre ya cobra 9.583 euros por término medio y también es de Lleida. Es Bovera, el pueblo de Catalunya con más población sin estudios . Albanyà, en el Alt Empordà, es el tercer municipio con la renta media más baja, con 10.183 euros de media.

Por otra parte, Matadepera, en el Vallès Occidental, es el municipio de Catalunya con más renta media por persona, con 24.814 euros. Bolvir y Palau de Santa Eulàlia, los dos en la provincia de Girona, son segundo y tercero a la lista, con 24.812 y 24.437 euros respectivamente. En Lleida, el municipio con una renta media más alta es Vilamòs, en el Valle de Arán, con 24.000 euros de media al año.