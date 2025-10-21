¿Qué implicaría quedarnos con el horario de verano para siempre?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Gobierno español ha preguntado estos días, donde se acerca el cambio de horario, que se deje de cambiar la hora en la Unión Europea cómo se ha hecho hasta ahora. La propuesta es dejar un horario fijo porque, según los expertos, cambiar temprano acaba siendo perjudicial para la salud. La propuesta, de que ahora está en manos de la dirección de la Unión Europea, podría salir adelante, así que nos hemos preguntado: ¿qué pasaría en Lleida si se mantuviera siempre el horario de verano?

Más Sol por la tarde, pero menos por la mañana

Durante el verano, el Horario Central Europeo (CET) es el UTC+2. Este horario permite que al Solsticio de verano, el 21 de junio, el día con más Sol del año, bien cerca de Sant Joan, el Sol salga a las 06:23 a Lleida, y a las 21:35 se ponga por el horizonte. Con el paso del tiempo, el Sol sale cada vez más tarde y se va más temprano. El último día de verano (el 21 de septiembre), por ejemplo, el Sol sale a las 07:44 y se va a las 19:56 de la noche.

Si dejáramos este horario durante el invierno, sin embargo, notaríamos el cambio porque el Sol saldría muy tarde. El día de Navidad, por ejemplo, el Sol saldría a las 09:22 de la mañana y se marcharía a las 18:32. En Galicia, en la otra punta de la península ibérica, el caso todavía sería más complicado. Allí el Sol saldría a las 10:06 de la mañana y se pondría pasadas las 18 de la tarde.

Los expertos recomiendan el horario de invierno

La Sociedad Española del Sueño recomienda mantener el horario de invierno durante todo el año para promover un ritmo biológico más estable. En un comunicado publicado este lunes, la entidad argumenta que este horario favorece el rendimiento intelectual y ayuda a reducir la aparición de enfermedades, además de permitir una mayor sincronización entre la salida del sol y el inicio de la jornada laboral y escolar.

Los especialistas destacan que el horario de invierno propicia una mayor exposición a la luz solar durante la jornada, hecho que contribuye positivamente a la salud general de la población.

La adopción de un horario único durante todo el año podría suponer mejoras significativas para la salud pública según los expertos. La Sociedad Española del Sueño insiste en que la estabilidad horaria contribuye a un mejor descanso y, por lo tanto, a un incremento del bienestar general de la población. Esta propuesta llega en un momento de debate sobre la efectividad y la necesidad de mantener los cambios horarios estacionales a España y a Europa.