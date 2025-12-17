Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: fecha, lugar y premios

Los bombos y el resto de elementos que intervendrán en el sorteo extraordinario de la lotería.JOTXO / LAE

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se perfila, un año más, como uno de los acontecimientos más esperados en España. Millones de ciudadanos aguardan con expectación la celebración de este tradicional evento, que tendrá lugar el próximo lunes, 22 de diciembre de 2025, en el emblemático Teatro Real de Madrid, con la esperanza de que sus décimos sean agraciados con alguno de los codiciados premios, destacando el ansiado Gordo.

La cita ineludible con la fortuna está fijada para el lunes 22 de diciembre de 2025, manteniendo la costumbre anual. Desde las 09:00 horas de la mañana, hora peninsular española, el Teatro Real de Madrid abrirá sus puertas para acoger este magno evento. Este recinto, que ha sido el escenario habitual del sorteo desde 2012, volverá a ser testigo de cómo los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso entonan los números y premios ante la atenta mirada de los asistentes y millones de espectadores.

Los preparativos en el Teatro Real comenzarán una hora antes del inicio oficial, aproximadamente a las 08:00 horas, momento en el que se permitirá el acceso al público y se establecerán los equipos de control, las autoridades pertinentes y el personal técnico. Una vez que el sorteo dé comienzo, se estima que su duración se extenderá por un periodo de cuatro horas o incluso más, a medida que se extraen y anuncian los números y sus correspondientes premios en las diversas categorías, hasta completar la totalidad del reparto.

