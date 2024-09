Kerem Bürsin regresa con "Cueva Azul", un drama romántico que llegará a Prime Video

En este año 2024, Kerem Bürsin ha trabajado en dos producciones cinematográficas: "Hijo de un rico" y "Cueva Azul". Esta última se estrenará mundialmente en Prime Video en los próximos meses, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores. El drama romántico "Cueva Azul" se proyectará en más de 60 países, permitiendo que los admiradores del actor turco disfruten de su regreso a la pantalla.

Entre los países donde se emitirá la película se encuentran Alemania, Argentina, Austria, España, Estados Unidos, Italia, México y Reino Unido, entre otros. Se espera que la lista de países siga ampliándose conforme se acerque el estreno.

El guion de "Cueva Azul" fue coescrito por Kerem Bürsin junto a su amigo Osman Kaya, y la dirección está a cargo de Altan Dönmez, quien también dirigió parte de la exitosa serie "Love is in the air", que impulsó la carrera internacional de Bürsin. El actor ya ha terminado el rodaje de la película y se encuentra en conversaciones para participar en una nueva serie de televisión.

Kerem Bürsin

En "Cueva Azul", Kerem compartirá protagonismo con Devrim Özkan, una joven actriz de 25 años conocida por su trabajo en series como "Vuslat" y "Ramo". La película promete ser un éxito, gracias a su apasionante trama de amor y aventura, ambientada en los impresionantes paisajes de la costa turca.

La historia sigue a Cem, un soldado con un pasado turbulento, y Alara, una arqueóloga reconocida, mientras navegan por una intensa y emotiva relación en medio de obstáculos y descubrimientos. La película destaca por su espectacular localización, que juega un papel fundamental en la narrativa.