Kacper Wierzchos: «Pasé de observar el cielo con un telescopio de juguete a trabajar en un programa de defensa planetaria de la NASA»

Hablamos con Kacper Wierzchos, astrofísico leridano que trabaja en Arizona en un programa de defensa planetaria para la NASA. Ha descubierto miles de asteroides, y ahora ha querido que uno de ellos lleve el nombre de una persona de Lleida que le despertó la vocación.

Kacper, dame un poco de contexto: Lleida.

Viví allí de los 5 a los 18 años. Mis padres, polacos, llegaron por trabajo. El padre, químico, trabajaba como investigador en la Universidad de Lleida. Yo estudié en el Guindàvols al principio de los años 2000, y Anicet Cosialls era mi profesor de física y química, a la ESO y el bachillerato.

Ya venías un poco la vocación de casa, pues.

A mí ya me gustaba mucho la astronomía, ya que los padres me compraron un pequeño telescopio por Reyes, y me aficioné a la observación y a la fotografía espacial. Con mi padre íbamos a un sitio en Artesa de Lleida para fotografiar el universo, con una webcam que modificamos electrónicamente para la astrofotografía, porque entonces las cámaras eran muy caras. Este tema interesó al profesor Anicet, que desconocía este campo.

¿Ah, así que fuiste tú quien lo inició?

Creo que el Anicet vio lo que se podía hacer con un simple telescopio y una webcam de la época. Empezó a indagar y estudiar sobre el tema. Como estaba mucho implicado en concursos de ciencia para estudiantes por todo el Estado, nos animó a presentarnos. Observamos un acontecimiento astronómico: el tráfico de Venus, un 8 de junio de 2004. Hicimos fotos y a partir de ellas pudimos medir algunos parámetros orbitales de Venus. Gracias a su idea de presentarlo a un concurso en Granada, lo ganamos y viajamos al observatorio de Atacama, en Chile y después a las islas Canarias. Fue muy bonito.

¿Qué te aportó la figura del profesor Cosialls en aquel momento?

Fue muy influyente. Siempre pienso que los profesores de secundaria son los docentes más importantes en la vida de una persona. Pienso que en la universidad ya tienes claro qué quieres hacer, pero son los profesores de secundaria los que dejan huella. A mi vida, tuve tres profesores que me marcaron, y el Anicet fue uno.

¿Después de Lleida, dónde fuiste?

Estudié Física a la Universidad Complutense de Madrid, porque quería ser astrónomo y después me trasladé a los Estados Unidos en el 2015, donde hice el doctorado en astrofísica.

Entonces eres astrofísico.

Podría decir que sí. Aunque lo que hago no es lo que hacen la mayoría de astrofísicos, es el camino que yo quería seguir. Actualmente trabajo en la Universidad de Arizona en el proyecto Catalina Sky Survey, de la NASA, financiado por su Oficina de Defensa Planetaria.

¿A qué os dedicáis?

Buscamos asteroides que puedan representar un riesgo para la Tierra. Sabemos que los procesos de los impactos de asteroides son un proceso geológico natural, por todos las cráteres que hay en la Tierra y los cuerpos que impactan constantemente contra la atmósfera, así que tenemos que estar preparados para encontrarlos, desde asteroides próximos a la Tierra, lejanos, potencialmente peligrosos, hasta cometas... Hacemos el rastreo y analizamos las órbitas. Te podría decir que a lo largo de los años hemos descubierto miles de asteroides, a pesar de que sólo unos pocos impactadores de medida pequeña que se queman cuando llegan a la atmósfera. Estoy muy orgulloso de trabajar en este equipo. Somos 16 personas y siempre digo que nuestra tarea es como trabajar en un faro, que constantemente observa el cielo en todas las direcciones. Además hacemos una tarea que prácticamente sólo se hace aquí, a Tucson, Arizona. De hecho el 95% de los descubrimientos les hacemos desde aquí. También hay un equipo en Hawai y desde hace poco otro en Chile.

¿Cuántos asteroides conocemos?

Más de un millón.

¿Y no hay ninguno que tenga que acabar con nosotros?

De todos los que hemos descubierto no hay ninguno que esté en trayectoria en dirección a la Tierra.

¿Si hubiera alguno que tuviera una trayectoria peligrosa, qué pasaría?

Hay planes, pero no soy yo quien lo tiene que explicar. Yo los descubro.

¿Cómo tendría que ser, el asteroide fatal?

Hay compañeros míos que han descubierto asteroides de colisión, pero si hacen dos o tres metros se queman a la atmósfera y no llegan a hacer cráter. Ahora, si hicieran cien metros o un kilómetro, pues serían muy malas noticias para todos nosotros. Pero hay un gran control.

Entre tú y yo. ¿Has visto alguna cosa extraña, mirando allí arriba?

No, todo objetos naturales. Piedras y rocas y basura espacial.

Kacper Wierzchos, en uno de los telescopios de su día a día

Hace poco hicimos uno especial sobre Joan Oró y la teoría de la panspermia, que dice que la vida de la Tierra viene de los asteroides que corren por el espacio.

Conozco su obra, pero no te puedo dar una respuesta porque no es mi campo de estudio.

¿Qué diferencia hay entre un cometa y un asteroide?

Un asteroide es básicamente una roca grande, que puede tener desde pocos metros a centenares de kilómetros, que orbita el Sol. Un cometa es diferente: está formado principalmente de hielo, normalmente hielo de agua, de dióxido de carbono o de monóxido de carbono, y cuando se acerca al Sol el hielo sublima y forma una cola. Es la imagen que todos hemos visto decenas a veces. Los cometas suelen ser más grandes y contienen mucho hielo. Los asteroides son más rocosos y no desarrollan cola.

¿Has descubierto, cometas?

Si, porque son mi gran pasión. He descubierto siete. Es el que más me llama la atención y en lo que más me he especializado.

Hablemos del asteroide Cosialls. ¿Qué es?

Cosialls es un asteroide del cinturón principal de asteroides, entre Marte y Júpiter, y tiene un diámetro de entre 1 y 3 kilómetros, según de dónde se mida.

¿Y la idea de ponerle el nombre?

La idea de bautizarlo en honor en el Anicet surgió de Josep Maria Bosch, miembro de la Sociedad Astronómica de Lleida (SALL). Me lo propusieron y me pareció una gran idea. La gran mayoría de asteroides no tienen ningún nombre, pero a veces los descubridores pueden decidir darle un nombre a una persona que lo merezca. Este se dice, concretamente 662607 Cosialls.

Se ve que este número coincide con la constante de Planck, que no sé qué es.

La constante de Planck es fundamental porque establece la escala mínima de quantización de la energía, marcando el límite entre la física clásica y la cuántica.

No he entendido nada. ¿Y por qué este número?

Está hecho expresamente. Cuando damos nombre a un asteroide tiene que llevar un número asociado. Por ejemplo, el primer asteroide descubierto fue Ceres, y lleva el número 1. En este caso decidí que tenía que llevar un número con significado. Así, aparte del nombre Cosialls lleva el número de la constante de Planck, que estaba disponible. Para poner un ejemplo, el número Pi ya hace décadas que está cogido.

El observatorio de Tucson, Arizona

¿Cómo es el proceso para dar nombre a un asteroide?

Lo tiene que validar la Unión Astronómica Internacional, que regula estos nombramientos y evita nombres vinculados a política, militares o mecenas que quieran pagar. Hay muchas normas. Al proponer su nombre buscaron su contribución y lo aprobaron.

En su web, la Unión Astronómica Internacional dice que “Anicet Cosialls (n. 1958) es un químico catalán y profesor de secundaria de Lleida, España. A lo largo de su carrera ha inspirado innumerables estudiantes con su entusiasmo y su dedicación y amor por la física, la química y la astronomía”.

Es exactamente eso. Además, sirvió como sorpresa en un homenaje que se le hizo este septiembre. Fue muy emocionante.

¿Como es la vida Arizona y a Tucson?

Los Estados Unidos es un país particular y tengo mi familia. Estoy bien, aunque aquí ser científico es ser la resistencia.

¿Cómo?

Hay una mayoría de gente muy escéptica o, directamente ignorante. Rechazan la ciencia, son anticientíficos. Cada vez hay más terraplanistes, gente que cree en cualquier conspiración, y gente que nos reprocha constantemente el trabajo que hacemos como científicos. ¡Me dicen que soy un actor pagado por la NASA!

¿Y el sistema educativo?

De hecho, una crítica al sistema educativo de los Estados Unidos es que no saben contagiar la pasión por la ciencia, la química, la astronomía... Por eso valoro tanto profesores como el Anicet, que tienen este don. En este sentido echo de menos España.

Hablas mucho de la tarea docente.

El reconocimiento al Anicet es reconocer la tarea docente de los profesores de secundaria, especialmente los de ciencia. La mente de una persona es muy receptiva a la adolescencia, y es cuando se aprenden las bases de la ciencia.

Siempre tengo una leve esperanza que algún joven lea eso. ¿Qué les dirías, a aquellos que quieran seguir tus pasos?

Les diría varias cosas. La primera, que no se limiten con lo que se enseña en el aula de la escuela. Que si los apasiona alguna cosa, pueden aprender mucho, a internet y fuera de la escuela. Que practiquen el arte de la curiosidad constantemente. Yo, por ejemplo, me formé como astrónomo de forma completamente amateur, por curiosidad, por alma de explorar, para entender. También les diría que no sean tímidos y que sean valientes para llamar a todas las puertas posibles, sobre todo a profesores, concursos, publicaciones... Para participar, formar parte de una comunidad, para impregnarse, para adquirir conocimientos, para avanzar. A veces hay habrá portazos, pero hay que insistir. Les diría también que las notas son importantes, pero no lo son todo.

Muy inspirador, Kacper.

Y, sobre todo, que trabajen en aquello que les apasiona. Cuando haces una cosa que te gusta, a veces ni parece que estés trabajando. A mí me pasa muchas veces. Con dedicación, uno puede llegar donde quiera. En pocos años he pasado de ver el cielo con un telescopio prácticamente de juguete a trabajar en un programa de defensa planetaria de la NASA.

¿Qué recuerdas de Lleida?

Viví en Lleida de pequeño hasta los 18 años. Tengo recuerdos vivos muy positivos de la ciudad y un grupo de amigos con los cuales mantengo contacto por WhatsApp. Ahora me escribían porque les he dicho que un periodista de Lleida se me entrevistaba.

Eso de periodista sí que no te lo acepto. No me quieras tan mal. ¡No lo soy!

Pero eres el primero de Lleida que se ha interesado por mi trabajo. Me hace más ilusión salir al SEGRE que las dos veces que he salido al New York Times y al Washington Post.

Lo pondré así, textual.