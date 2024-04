Els peritatges per les gelades en fruita i vinya a Ponent de la setmana passada estaran fets en uns 10 dies

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agroseguro ha començat ja els peritatges per les gelades que hi va haver la setmana passada, els dies 23 i 24 d'abril i calcula que en uns 10 dies els tècnics ja hauran recollit dades de totes les finques. De moment han rebut els sinistres d'unes 3.000 hectàrees de les quals unes 2.000 són de vinya i les altres 1.000 de fruita dolça. Segons el director de la companyia a Lleida, Xavier Joana, hi ha un percentatge "important" de contractació de l'assegurança per fred entre els agricultors de la zona afectada que es concentra al nord del Segrià, el centre de la Noguera i el sud de l'Urgell. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha destacat que ha estat una gelada molt "concreta" i "normal" per les dates actuals.

La gelada va afectar principalment els "fondos" de la zona fruitera de Lleida i en aquesta ocasió es va acarnissar específicament amb el cultiu de vinya, sobretot a la zona de la Vall del Corb però també a punts de la Noguera com Penelles, la Sentiu de Sió o Artesa de Segre. Xavier Joana ha explicat que els pèrits han començat a visitar recentment les finques i en uns 10 dies calculen que ja hauran recollit totes les dades.

Actualment hi ha un equip de 15 pèrits que està fent el mostreig i si és necessari, la companyia podria reforçar el dispositiu. De moment s'ha rebut la petició de 3.000 hectàrees i des d'Agroseguro calculen que podrien arribar sinistres d'unes 1.000 més. I és que per l'època de l'any actual, els afectats no tenen tanta pressa per peritar els danys ja que no estan collint i per això, alguns prefereixen més acabar de comprovar per ells mateixos quin és el grau de mal per valorar si els surt a compte o no fer passar l'assegurança.

El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest dimarts els treballs dels pèrits en una finca de fruita afectada a Ivars d'Urgell. En aquest sentit, ha posat en valor la importància de contractar l'assegurança agrària per garantir la viabilitat de les explotacions en cas de condicions meteorològiques adverses com aquesta. Així ha recordat que en els darrers dos anys han viscut episodis severs, com la gelada de 2022 i la sequera de l'any passat. En total s'han abonat 170 milions d'euros en indemnitzacions només a Lleida.