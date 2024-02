L'assassí de pagesos va ocultar el cotxe en un camí de l'Horta

Una patrulla de la Guàrdia Urbana que feia vigilància a l’Horta va trobar la tarda del 31 de desembre l’Opel Astra de l’agricultor de 80 anys de Ribaforada (Navarra) que va ser assassinat deu dies abans i l’assassí del qual seria l’autor de dos crims més d’agricultors, un altre a la comunitat foral i un a Vilanova de la Barca, com ja va avançar SEGRE dimarts. El turisme estava ocult per uns matolls en un camí sense sortida de Granyena, per la qual cosa els investigadors creuen que l’assassí volia evitar que el trobessin. La Guàrdia Civil, que se’l va quedar en custòdia, va prendre mostres per trobar empremtes i altres vestigis que són analitzats.

Aquest seria el segon crim comès per l’assassí de pagesos. El primer va tenir lloc el 23 de novembre a Tudela (Navarra) i el tercer, el 5 de gener a Vilanova de la Barca quan va matar Ramon Rossell, de 84 anys. També s’investiga si abans d’aquests fets l’assassí hauria atacat un altre agricultor a Navarra. Va ser el 14 de novembre i la víctima va poder escapar.