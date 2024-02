Augmenten els pobles de Lleida amb prohibició de beure aigua de l'aixeta per un producte químic

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els veïns de Rialp i Alins, al Pallars Sobirà, i Massalcoreig, al Segrià, s'afegeixen als de Sorpe i Peramea, també al Pallars Sobirà, que tenen prohibit beure aigua de boca, tant pel consum humà com per cuinar, fins a nou avís. Les analítiques de l'aigua d'aquests pobles han donat positiu en nonilfenol, un component químic, vinculat als detergents industrials.

La Diputació de Lleida pagarà, per via d'urgència, les despeses de subministrar aigua potable als ajuntaments afectats per l'aparició de nonilfenol a les seves xarxes de distribució mentre es realitzen les noves analítiques i se certifiqui que l'aigua és apta per al consum humà. Tots els ajuntaments distribuiran aigua embotellada als veïns.

De les mostres d'aigua de Sorpe i Peramea es va demanar fer dos nous anàlisis per confirmar els resultats i tots van sortir, novament, alterats de nonilfenol. El nonilfenol és un component químic associat a detergents industrials que des del mes de setembre passat s'ha inclòs en les analítiques degut a una nova normativa de control d'aigües que amplia l'espectre d'anàlisi amb quatre nou paràmetres emergents contaminants (dos d'associats a fàrmacs i altres dos productes de neteja).

De manera immediata al coneixement d'aquests resultats s'han agafat noves mostres d'aigua per portar a analitzar. Es tracta d'unes analítiques que requereixen molts dies per conèixer els resultats i s'ha demanat celeritat des dels ajuntaments i la Diputació de Lleida per conèixer com més aviat millor què ha passat. Les mostres s'han enviat a dos laboratoris més per intentar tenir els resultats de manera immediata.