L'Aragó i Catalunya obre sense retallades i Rialb i Oliana, amb 84 hm més que fa un any

Les pluges a la capçalera de l'Éssera dels últims dies han permès omplir els embassaments que proveeixen l'Aragó i Catalunya, que ahir va obrir la campanya de regs sense restriccions i a la demanda. Per la seua part, els pantans del Segre, Oliana i Rialb, sumen prop de 170 hm³, el doble que ara fa un any, amb 84,5 hm³.

L’Aragó i Catalunya va obrir ahir la campanya de regs sense restriccions i a la demanda gràcies a les últimes pluges que han omplert els embassaments de l’Éssera. Barasona emmagatzema 82,2 hm³ i és al 97%, mentre que Sant Salvador en té 135 hm³ i és al 98,4%. “Hem tingut la sort que el temporal s’ha centrat en la capçalera del riu i els pantans desembassen per deixar un marge de resguard, però som conscients que són petits per regar més de 100.000 ha. Ara per ara, abastirem tota l’àrea regable dels dos embassaments i no tocarem la Ribagorçana, que a més proveeix Pinyana i Algerri-Balaguer. A més, revisarem la situació cada 14 dies per quan calgui racionar al juny, al juliol i a l’agost”, va explicar el president de la comunitat de regants, José Luis Pérez.

A la conca del Segre, els embassaments de Rialb i Oliana sumen 169 hm³, mentre que fa un any en aquestes dates emmagatzemaven 84,5 hm³, la meitat que en l’actualitat. No obstant, a aquests gairebé 169 hm³ cal restar-los-en 50 de l’aigua inutilitzable d’Oliana i les garanties als proveïments de boca i el cabal ecològic. Segons tècnics del Canal d’Urgell, encara no hi ha prou reserves per a una campanya normal. Ara per ara només hi ha garantits dos regs (o hidros) i l’ideal seria comptar amb entre 180 i 200 hm³ útils per a un tercer. Oliana i Rialb ja van estalviar reserves l’any passat a l’optar per donar aigua als fruiters i sacrificar el cereal (vegeu el desglossament). En aquesta campanya seran els pagesos els que decideixin què regar però és gairebé segur que se salvarà el cereal d’hivern encara que no es puguin assegurar segones collites i els fruiters. La comunitat espera les precipitacions d’aquest mes per començar la campanya. Si hi ha pluges la podrien retardar, malgrat que es preveu obrir per Sant Josep.

Protestes dels cerealistes pel retard al cobrar els ajuts

Els propietaris de finques de cereal dins de l’àrea regable del canal d’Urgell que durant la campanya passada van sacrificar les seues collites en benefici dels fruiters a l’espera de compensacions protesten per la demora de la Generalitat en el pagament dels ajuts, que es preveu a l’estiu. D’altra banda, molts critiquen dificultats en la tramitació i que se’ls exigeixi tenir les finques assegurades per percebre el total de la compensació. En aquest sentit, només s’abonaran els ajuts als que hagin fet la DUN (declaració agrària), la qual cosa pot crear conflictes entre propietaris i arrendataris.