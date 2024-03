El riu Segre deixa la situació d'emergència per sequera 21 mesos després i passa a alerta

El riu Segre ha sortit de la situació d’emergència per sequera en la qual es trobava des del juny del 2022, fa 21 mesos, gràcies “a la lenta recuperació de les reserves que s’ha anat produint durant l’any i la millora de l’acumulació de neu al febrer”, segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Amb dades d’ahir, els pantans del Segre sumen 168 hectòmetres cúbics d’aigua. El juny del 2022, el volum d’aigua era fins i tot superior i arribava als 245 hectòmetres: Rialb emmagatzemava 180 hectòmetres, davant dels 126 d’ahir, i Oliana, 65, davant dels 42 d’ahir. L’emergència permetia aplicar prorratejos al regadiu, entre altres mesures.

Les reserves actuals són tanmateix el doble que les de l’any passat en aquestes dates (uns 85 hectòmetres cúbics), però la CHE continua mostrant preocupació per la situació del Segre. Les pluges de les últimes setmanes a la capçalera de l’Ebre, sobretot, a Navarra i el País Basc, han derivat fins i tot en riuades i han millorat molt la situació de la conca. Tanmateix, la Confederació adverteix en el seu informe mensual de sequera, publicat ahir, que a la zona est de l’Ebre i “al Segre en particular” no ha estat així. Les pluges i les nevades permeten canviar de situació “per molt escàs marge”, mentre que, segons van apuntar fonts de les comunitats de regants, la “situació excepcional per sequera extraordinària” declarada el 27 d’abril de l’any passat al Segre no ha variat.Els més afectats, especialment els regants del Canal d’Urgell, tenen assegurats només dos torns de reg, i caldran 60 hectòmetres més per garantir-ne un tercer. La previsió de pluges al llarg d’aquesta setmana podria iniciar el camí cap aquesta recuperació. Això és així perquè a diferència de l’any passat el Canal d’Urgell deixarà en mans dels agricultors la decisió de regar uns o altres cultius. El 2023, la campanya va durar només un mes abans que tanqués el canal principal, que va reobrir tan sols per donar aigua als fruiters, mentre que 39.000 hectàrees de cereal van haver de renunciar al regadiu.

La previsió de pluges fins a l’abril se situa sobre un 84% en relació amb la mitjana i en un 79% en sis mesos

Al marge de les pluges previstes per a finals d’aquesta setmana, l’Observatori Europeu de la Sequera estima que la mitjana de pluges per al període de febrer a abril serà prop d’un 20 per cent inferior a la mitjana històrica. Segons aquesta predicció, quedarà a un 84 per cent de la mitjana de tres mesos i a un 79 per cent de sis.

Mascort acusa Madrid de frenar la modernització del canal d’Urgell

El conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, va acusar ahir el Govern central de bloquejar la modernització del canal d’Urgell al no assumir-ne el finançament i va dir que la Generalitat busca fons perquè els regants no hagin de pagar el 30% del cost de les obres, valorades en 1.300 milions d’euros. “Quan trobem la fórmula firmarem un conveni.” El Canal preveu que al maig comencin els primers treballs de modernització amb la construcció de tres basses i el revestiment de canal, en aquest cas, finançats amb PERTE.Els cerealistes de regadiu de l’Urgell han denunciat reiteradament la falta de compensacions per les pèrdues de la campanya passada. El conseller Mascort va anunciar “una altra ajuda per als herbacis de regadiu de 200 euros o una mica més” per completar la precarietat de les subvencions.