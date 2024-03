La Diputació projecta eixamplar la carretera sense canviar-ne el traçat

Un nou projecte per eixamplar la carretera de Vilamòs (LV-5055) és damunt de la taula de la Diputació, propietària d’aquesta via de sis quilòmetres que dona accés al poble des de l’N-230. Arriba després d’obres durant la dècada passada per ampliar de quatre a sis metres l’ample de la calçada en els dos extrems d’aquesta via: en els primers 1,2 quilòmetres des de la intersecció amb la carretera nacional i al quilòmetre final a l’entrada de la localitat. Ara es planteja la reforma dels més de 3,5 quilòmetres restants, amb el ferm deteriorat i en els quals el traçat sinuós i la calçada estreta arriben a dificultar en alguns punts els encreuaments entre vehicles de gran mida, com autocars i camions.

La proposta inicial de la Diputació passava per un nou traçat per al tram central de la carretera, cosa que requeria importants moviments de terres i suposava suprimir alguns dels revolts més tancats del trajecte. Tanmateix, el govern d’UA a l’ajuntament de Vilamòs es va mostrar partidari durant el mandat anterior de reduir l’impacte ambiental i paisatgístic d’aquesta obra (vegeu el desglossament). Anys després, el projecte que se sotmetrà a l’aprovació inicial del pròxim ple de la Diputació, preveu mantenir en gran manera el traçat actual, si bé la calçada s’eixamplarà per arribar als sis metres, se suavitzaran vuit revolts al llarg del tram i es construiran uns 900 metres de talussos i drenatges per evacuar l’aigua de la pluja. Així mateix, preveu substituir el ferm actual per un altre de paviment asfàltic. Aquesta actuació està valorada en 3,3 milions d’euros, un cost inferior al de la proposta inicial.

La documentació del projecte assenyala que aquesta opció suposa “menys afectació al medi natural al no haver de fer variants del traçat” i pretén “millorar la integració paisatgística de la carretera amb l’entorn”, amb obres d’acord amb la intensitat del trànsit que rep i evitant la construcció de “talussos, terraplens i murs de contenció que afectin el medi natural i generin un fort impacte paisatgístic”. Els treballs s’hauran de completar reforçant el ferm al quilòmetre final a l’entrada de Vilamòs.

L’ajuntament va demanar reduir l’impacte de l’obra sobre el paisatge

El projecte inicial per reformar el tram central de la carretera es va plantejar quan CiU governava la Diputació i CDA, l’ajuntament de Vilamòs. Fa cinc anys, amb ERC i Junts al capdavant de la corporació provincial i Unitat d’Aran (UA) al govern municipal, es va abordar la possibilitat de buscar alternatives amb menys impacte ambiental i paisatgístic. L’alcalde, Oriol Sala (UA), va afirmar que “un nou traçat hauria deixat trams en desús de la vella carretera al mig del bosc, la qual cosa hauria tingut un gran impacte en el paisatge.” A més, va apuntar que la proposta inicial “era un macroprojecte amb un alt cost” i que, a l’optar per una alternativa menys costosa, “ens assegurem que es completin les obres”.