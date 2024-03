El Pla d'Urgell vol que el 12M no bloquegi l'Estatut del Municipi Rural i ajuts per la sequera

La presidenta del Parlament, Anna Erra, va assegurar aquest dilluns en la celebració del Dia de la Comarca del Pla d’Urgell, en el marc de la Fira de Sant Josep, que malgrat no prosperar els pressupostos i la convocatòria d’eleccions per al 12M, el Parlament vetllarà per les necessitats de país. “La diputació permanent continuarà atenent les necessitats més urgents que el Govern en funcions consideri per donar respostes de país”, va assenyalar. Va afegir que la situació requereix trobar consensos per respondre a les necessitats de la ciutadania i del país, i vetllar per aconseguir l’equilibri territorial per ser més forts. En aquest sentit, el president del consell del Pla d’Urgell, Carles Palau, va demanar que es tramiti l’Estatut del Municipi Rural, el text legal del qual hauria quedat paralitzat. “És necessari tramitar lleis vitals per als pobles rurals i des del Pla creiem que una de les eines més urgents és que no es paralitzi la tramitació de l’Estatut, que ens ha de permetre treballar per a la ciutadania.” Palau també va insistir en la necessitat d’atendre el pagament dels ajuts per la sequera. “És una urgència de terminis i una necessitat de territori”, va dir. Així mateix, va apel·lar a les alcaldies per a la creació d’una jornada comarcal “que pugui veure’s i viure’s en tots els municipis, per contribuir des de la unitat al reforç de l’orgull de pertinença”.

Per la seua part, l’alcalde Mollerussa, Marc Solsona, va demanar al futur Parlament que tingui sensibilitat amb el món local perquè “volem exercir d’alcaldes i no només de gerents”, ja que “existeixen temes de país que no entenen de color polític”. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va posar en relleu el Pla d’Urgell i va dir que és una terra d’oportunitats, “perquè estem acostumats a lluitar i som resilients com hereus de generacions passades que van transformar el Clot del Dimoni”. L’acte d’ahir, en el qual Mollerussa, com a capital, ret homenatge a la resta de municipis del Pla, va comptar amb la tradicional fotografia dels representants municipals i després van fer una visita al recinte firal de Sant Josep.

“Els episodis de sequera seran més freqüents i intensos”

El cap de l’àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, va explicar ahir que el canvi climàtic apunta que les ratxes seques seran cada vegada més freqüents i intenses. Va afegir que l’actual episodi de sequera és el pitjor i més llarg mai registrat a Catalunya, i el va qualificar com d’una “persistència inaudita”. Així ho va manifestar en la jornada 25 anys estudiant les Pedregades al Pla de Lleida i l’actual sequera en el context de canvi climàtic. Per la seua part, Elisabet Porta, tècnica d’ADV, va explicar els registres comptabilitzats de pedra dels últims 25 anys i les tendències actuals.

Plataformes digitals per millorar la gestió eficient del regadiu

En la jornada tècnica Eines de reg. i fertilització, Utilitzeu-les, que es va dur a terme a la Casa Canals d’Urgell de Mollerussa i va ser organitzada pel departament d’Acció Climàtica, es van presentar tres plataformes digitals (Digireg, Comreg4et i Fertidigital) que ofereixen solucions per a la gestió més eficient del regadiu, optimitzant el consum de l’aigua i l’energia. El director general de la comunitat de Regants del Canal d’Urgell, Xavier Díaz, va assenyalar que les plataformes permeten desenvolupar estratègies davant del canvi climàtic. Va insistir que les col·lectivitats han de modernitzar-se i adaptar cultius.