El 67% dels expositors de Sant Josep de Mollerussa rendibilitza el seu negoci

Mollerussa va posar punt final ahir a la 151 edició de la Fira de Sant Josep amb un balanç molt positiu tant per part de l'organització com dels expositors, la majoria dels quals van avançar que tornaran la pròxima edició. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, va ser l'encarregat de clausurar la fira de referència del sector.

Més de la meitat dels 250 expositors de la Fira Sant Josep de Mollerussa han superat les expectatives de negoci durant la seua participació en el certamen de maquinària agrícola. Així ho va avançar l’alcalde i president de la Fira, Marc Solsona, en la clausura de la 151 edició, que va rebre al llarg dels quatre dies al voltant de 138.000 visitants, un volum similar al de l’any passat malgrat que en aquesta edició hi ha hagut un dia més de celebració. Va valorar positivament la satisfacció del sector que, en un 78%, va manifestar la voluntat de tornar l’edició vinent. Va recordar que el volum de negoci ha estat molt important i que les vendes del Saló de l’Automòbil “poden superar els 5 milions de l’any passat”. “Aquestes xifres avalen que el certamen sigui el més important del sector a Catalunya i també del sud d’Europa”, va dir.

També el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, encarregat de clausurar el certamen, va recordar que Sant Josep és la fira de referència de l’Estat i aviat del sud d’Europa gràcies a “els projectes que tenim des del consistori i la conselleria”, malgrat que no els va avançar.

El conseller Mascort afirma que avançaran el pagament dels ajuts, previstos entre el juny i el setembre

Mascort va ser rebut per representants de sindicats agraris, la plataforma Revolta Pagesa i Pagesos o Conills i va reiterar el compromís del Govern amb els acords adquirits a les taules de negociació i la taula agrària amb els ajuts per pal·liar els efectes de la sequera. “S’han convocat eleccions però estem governant i tots els acords segueixen el seu curs”. “Hem publicat l’ordre d’herbacis (amb una partida de més de 62 milions) i es preveuen al voltant d’11.000 sol·licituds. Pagarem i ho farem ràpid. Els agricultors han d’estar tranquils per això”. Va afegir que el calendari previst era pagar entre el juny i el setembre i “segur que ho avançarem”.

Organitzacions agràries, la plataforma Revolta Pagesa, la Federació de Cooperatives Agràries, Manifest del Gran Urgell, Afrucat i Pagesos o Conills van protagonitzar un acte conjunt al matí per visualitzar la seua unitat davant les negociacions amb l’administració per aconseguir preus justos, ajuts per afrontar la sequera i evitar els danys de la fauna salvatge en els cultius. Esperen obtenir resultats concrets a la taula agrària que se celebrarà demà.

Malgrat això, si aquests resultats no arriben o la pròxima convocatòria d’eleccions al Parlament interfereix en aquestes negociacions, van assegurar que tornaran a mobilitzar-se i trauran de nou els tractors a les carreteres. Així ho va afirmar ahir Ramon Gomà, membre de la Plataforma Revolta Pagesa en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. “Les mesures que s’han acordat han de continuar i si les negociacions no avancen o no ho fan amb bon ritme seguirem amb les mobilitzacions. És una de les poques eines de què disposem”, va dir. Totes les organitzacions van presentar un manifest conjunt per denunciar la situació “crítica” en la qual es troba el sector agrícola català. Els agricultors volen mostrar el seu “malestar” amb les polítiques que asseguren que els han portat “a la ruïna” i han perjudicat la població amb aliments no segurs, que generen una “competència deslleial”. Així, animen la ciutadania a participar en la “revolta”. També s’exigeix una millora de la gestió de la fauna cinegètica, el disseny d’una política hidràulica que no perjudiqui l’agricultura o la modificació de la llei de la cadena alimentària. El col·lectiu d’agricultors, organitzacions i sindicats es va reunir amb el conseller Mascort en el marc de la fira.