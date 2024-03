Personal de Renfe fa 340 km al dia amb taxi i AVE a l'acabar el tren a Binèfar

Fa tres anys que el veto del Govern d'Aragó a la circulació entre Binèfar i Lleida de dos dels trens que cobrien la ruta entre Saragossa i Ponent genera una surrealista i costosa situació: maquinistes i revisors acumulen cada setmana recorreguts que sumen gairebé 1.700 quilòmetres en AVE i en taxi per poder atendre aquest servei.

El desacord sobre la prolongació del trajecte, que des de fa tres anys finalitza al matí i arranca a la tarda a Binèfar en lloc de fer-ho a Lleida, com ocorria abans de la pandèmia, obliga també Renfe a assumir les despeses de la vigilància del comboi durant les gairebé vuit hores que s’està aturat a l’estació lliterana.“És un dineral que el paga al cap de l’any el Govern central en taxis i en seguretat”, assenyala Chemis Ferrer, regidor de Chunta Aragonesista (CHA) a Binèfar, que anota que, “per sort, el personal de Renfe té gratis els bitllets de tren i no s’ha de pagar el viatge de Lleida a Saragossa, però en qualsevol cas seria més barat fer arribar el tren a Lleida”.Fonts de Renfe van confirmar el tràfec de personal entre Binèfar, Lleida i Saragossa al matí i en sentit contrari al migdia, encara que van declinar detallar-ne el cost.La suspensió del tram final, o inicial, de la línia convencional entre Saragossa i Lleida fa que, al tractar-se d’un servei amb base en la primera d’aquestes ciutats i no poder transitar el vehicle per Catalunya davant de l’entossudiment del Govern d’Aragó, Renfe es vegi obligada a assumir la següent operativa des de fa tres anys.

Quan el tren arriba a Binèfar a les vuit del matí, un taxi arribat de Lleida espera el maquinista, i l’interventor si n’hi ha, per traslladar-los a la capital de Ponent, des d’on torna en AVE a Saragossa.El recorregut és l’oposat al migdia per poder arrancar de Binèfar a Saragossa a les 15.45, la qual cosa fa que el maquinista (i en ocasions el revisor) que arriben a Lleida des de Saragossa en AVE es traslladin en taxi a Binèfar amb prou temps per engegar el tren.El vigilant de seguretat, per la seua part, aprofita els viatges del taxi o els del mateix tren per arribar a l’estació lliterana segons surti de Lleida, de Saragossa o d’alguna localitat per la qual passa la línia.Per quant li surt el disbarat a l’erari públic? La vigilància es carrega a la contracta que l’empresa Garda va guanyar al desembre per cobrir durant tot el 2024 i per 6,81 milions la seguretat a la xarxa de Renfe d’Aragó, Navarra, la Rioja, Múrcia i València. L’empresa que presta el servei del taxi cobra 64,90 euros per un trajecte entre Lleida i Binèfar, la qual cosa suposaria 33.748 a l’any, encara que s’aplica una rebaixa.

La diputació de Lleida i el Port de Tarragona reclamen desdoblar la via de tren Saragossa-Tarragona per facilitar el trànsit de mercaderies. El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president de l’organisme portuari, Saül Garreta, van coincidir a reclamar una millora d’aquesta línia ferroviària a la reunió que van mantenir ahir dimecres a la seu de la corporació lleidatana.

“Adif treballa en la creació d’una autopista ferroviària entre Saragossa i Tarragona, però aquesta opció seria insuficient si no es desdobla totalment en un segon tram de vies”, va dir Talarn, per absorbir l’intens trànsit de cereal, carn i productes agraris que circulen per aquesta línia.“Les empreses cerealistes de Lleida i d’Aragó estan molt interessades a millorar la logística en termes d’eficiència, no només referent al ferrocarril sinó que també parlem de camions, d’intermodalitat i d’autopistes ferroviàries”, va afegir per la seua banda Garreta.