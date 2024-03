Aigüestortes supera els 600.000 turistes per primer cop i recupera visitants estrangers

El Parc Nacional d’Aigüestortes va superar l’any passat per primera vegada els 600.000 visitants, la qual cosa equival a prop de 1.650 turistes cada dia. Segons el butlletí informatiu intern del parc, es van assolir el 2023 els 628.113 visitants, una xifra que implica alhora uns 194.000 turistes més que fa deu anys (un 45% més), quan van ser 433.529 visites.

D’aquesta manera, els números impliquen un increment en relació amb l’any anterior del 7,8%, i inclouen tant els viatgers que van acudir a la zona central del parc per les entrades d’Espot o la Vall de Boí com pels que es van quedar a l’àrea perifèrica.Pel que fa a la procedència dels viatgers, el parc ha recuperat l’afluència d’estrangers (si bé la majoria segueixen sent catalans i de la resta de l’Estat espanyol), després dels anys de la pandèmia i, segons les dades del 2022, els israelians van ser els principals visitants d’origen estranger a l’entrada d’Espot. Els francesos ho van ser a la resta d’entrades.

Precisament, el Parc Nacional va obrir el cap de setmana passat, coincidint amb l’inici de la Setmana Santa, tant els accessos principals com la majoria de casetes d’informació, si bé les zones d’aparcament s’habiliten si està garantida la seguretat. En aquesta zona el risc d’allaus és de 4 sobre 5, per la qual cosa es recomana a més prudència a l’hora de dur a terme excursions. Coincidint amb la setmana festiva, els taxis del Parc Nacional han rebut nombroses reserves de turistes per les dos entrades.El bon temps va animar ahir l’afluència a les pistes d’esquí. Més de 5.300 esquiadors van acudir a les estacions de FGC. En concret, gairebé 3.000 a Boí-Taüll, 1.500 a Port Ainé i més de 1.000 a Espot, als quals cal sumar els milers d’aficionats que van acudir a l’estació aranesa de Baquiera-Beret. Les noves nevades han afegit espessors als complexos hivernals. De fet, malgrat que la temporada es donarà per acabada el proper 7 d’abril, l’estació de l’Alta Ribagorça tornarà obrir el cap de setmana del 13 i 14 d’aquest mes. Té acumulats més de 120 centímetres en les cotes baixes i 240 en les altes.Tanmateix, els turistes que han triat les comarques de muntanya de Lleida com a destinació poden compaginar durant aquestes vacances de Pasqua el ràfting per la Noguera Pallaresa i la pràctica de l’esport blanc, que tancarà la temporada a mitjans d’octubre.A més de l’esquí i malgrat les pluges de divendres, els visitants també han fet visites al romànic, senderisme i rutes culturals.

Les cancel·lacions s’han cobert amb noves reserves

El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, va assegurar que l’ocupació al Pirineu ronda el 90% i alguns hotels a peu de pistes han penjat el cartell de complet. El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, va admetre que el mal temps ha provocat cancel·lacions encara que, segons Alegre, hi ha hagut noves reserves. La responsable del sector de l’acampada, Cel Feliu, va indicar que els bungalous estan al 100%. Els efectes del temporal a les platges també ha repercutit a l’hora d’elegir el turisme d’interior i amb bona repercussió per a la restauració.