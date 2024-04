La crescuda del Cinca inunda 40 ha de fruiters entre la Granja i Massalcoreig

Els temors dels pagesos del Baix Segre es van complir durant el matí d'ahir quan la riuada del Cinca va superar els 500 m3/s al seu pas per Massalcoreig i va inundar més de 40 hectàrees de fruiters al desgastar un mur que protegia les finques entre aquest municipi i la Granja a l'aiguabarreig amb el Segre. Aquesta situació ja es va produir fa deu anys.

El Cinca va arribar a portar cap a les 9.30 hores d’ahir més de 505 metres cúbics per segon a prop de la seua desembocadura a l’aiguabarreig amb el Segre entre Massalcoreig i la Granja, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Tal com temien els agricultors de la zona i han vingut alertant durant tota la setmana, la forta avinguda va acabar desgastant el mur de contenció que protegia els camps de fruiters i va inundar més de 40 hectàrees d’arbres, alguns acabats de plantar. Segons el responsable de la comunitat de regants del Sot del Cinca, Francesc Vallés, “caldrà esperar uns dies per veure les repercussions de la riuada ja que l’aigua ha superat el mig metre d’altura i ha cobert els arbres més joves”.

Aquesta no és la primera vegada que els pagesos d’aquesta zona del Baix Segre estan en suspens. Ja es va produir una situació similar el 2014 i van reclamar solucions. Molts són de la Granja encara que les finques estan al terme de Massalcoreig. Els ajuntaments de les dos localitats ja han vingut avisant de la necessitat de prendre mesures davant de la imminent crescuda i l’erosió progressiva del mur de protecció que, finalment, no va poder amb la riuada. Agricultors i alcaldes van denunciar la deixadesa de les administracions, tant de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com de la CHE, “escudant-se que la zona és un espai natural per no fer res”. L’alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallès, va remarcar que el consistori ja havia pres mesures d’urgència per actuar a la zona davant de la deixadesa “encara que no s’ha arribat a temps”. El de la Granja d’Escarp, Manel Solé, exigeix a l’ACA i la CHE un acord per intervenir “ja que les pèrdues poden ser abundants si es moren els arbres”.Fonts de la CHE van confirmar que l’avinguda es va deure a les fortes precipitacions del cap de setmana, que van obligar a mantenir espai de resguard als embassaments d’El Grado i Barasona, encara que van indicar que la situació s’estava normalitzant per reduir el cabal. De fet, al tancament d’aquesta edició el Cinca a Fraga portava 340 metres cúbics per segon.

Parc negat a Fraga i onze municipis de Lleida sense pla d’inundació

Gairebé 600 metres cúbics va arribar a portar el Cinca al seu pas per Fraga després d’assumir el cabal de l’Alcanadre, que no està regulat, segons va explicar l’alcalde de la població, Ángel Gramunt. Encara que va negar la zona del parc fluvial, no es van haver de lamentar més incidències ja que la canalització urbana està preparada per assumir fins a prop de 1.000 metres cúbics per segon i durant la tarda el cabal es va reduir sensiblement.D’altra banda, un total d’onze municipis de Lleida estan sense pla d’actuació en cas d’inundació, segons l’última revisió d’aquest any. És el cas de Lladorre, el Pont de Suert, Bossòst, Vilaller, la Vall de Boí, Navès, Olius, Juneda, els Omells de na Gaia i Sant Martí de Riucorb. El principal argument que esgrimeixen alguns ajuntaments és la falta de disponibilitat econòmica, com és cas d’algunes poblacions de l’Alta Ribagorça. D’altra banda, una cinquantena de municipis de les comarques de Lleida compten amb un pla d’actuació en cas d’avingudes però estan pendents de revisió i només 34 ho tenen homologat. D’altra banda, una desena de càmpings tenen pendent refer el seu pla d’emergència per avingudes, ja que la CHE no el va veure adequat. Quaranta van haver de regularitzar la seua situació.