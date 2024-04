Els Bombers van salvar la vida als excursionistes de Cervera a Aigüestortes

Els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van evacuar ahir al matí en helicòpter a l’hospital Arnau de Vilanova els excursionistes de Cervera, un home de 31 anys i una dona de 46, que van ser localitzats i rescatats a última hora de la tarda de diumenge a Aigüestortes, quan ja es temia el pitjor. Francesc Martínez, oficial responsable dels GRAE, va explicar ahir a SEGRE que “va ser un rescat complex que hauria pogut tenir un desenllaç fatal si haguessin hagut de passar sols una segona nit al ras, ferits, amb molt fred i una important nevada”. Martínez també va dir que “l’experiència dels dos excursionistes va ser també clau perquè la primera nit van aconseguir refugiar-se”.

Els dos muntanyencs, socis del Centre Excursionista de la Segarra, com va avançar aquest diari ahir, van resultar ferits a l’accidentar-se dissabte durant el descens dels Encantats. No van poder tornar a casa, la qual cosa va alertar els seus familiars. La dona tenia lesions als turmells i l’home al maluc, entre altres ferides. Pel que sembla, se’ls va trencar algun element del ràpel que estaven utilitzant. “Van caure d’uns 20-30 metres”, va explicar Martínez. Quan van ser localitzats, després de sentir els seus crits d’auxili, els rescatadors dels GRAE els van trobar amb un quadre hipotèrmic, tot i que estaven conscients i orientats. “Hem aplicat la tècnica del burrito, que consisteix a tapar-los amb capes i portar-los amb la llitera i el matalàs de buit fins a una zona segura, on hem muntat una espècie de campament”. Amb ells van estar vuit rescatadors i un metge del SEM. La resta de personal GRAE, un total d’onze bombers, van refer el camí per poder passar la nit al refugi de Mallafré, igual com els components del Grup de Rescat de Muntanya dels Pompièrs d’Aran. Ahir al matí, un helicòpter dels GRAE els va portar fins a la base de Tírvia, on els esperaven dos helicòpters medicalitzats que els van traslladar fins a l’hospital Arnau de Vilanova.

Un dispositiu que va comptar amb 60 efectius

Els Bombers van activar el dispositiu diumenge al migdia al comprovar que els dos excursionistes no eren en cap dels refugis del parc nacional i al trobar la seua furgoneta al pàrquing del Prat de Piarró d’Espot. Entre diumenge i ahir van participar un total de seixanta efectius en el rescat. Van establir el centre de comandament al parc de Bombers d’Espot, des d’on van coordinar la recerca i el posterior rescat. S’hi van desplaçar efectius del GRAE de les seus de Cerdanyola, la Seu d’Urgell, Olot, Valls i la Pobla de Segur, amb l’equip conjunt de GRAE i el mèdic del SEM, vehicles lleugers de coordinació i comandament, efectius dels parcs de bombers voluntaris de la zona i el Grup Operatiu de Suport (GROS), que va activar la unitat sanitarizada i els drons. D’altra banda, també hi van acudir comandaments de suport de la Sala Central, així com comandaments de la unitat tècnica del GRAE, a més d’especialistes dels Pompièrs d’Aran i del SEM.Per la seua part, des del Centre Excursionista de la Segarra van tornar a mostrar la seua satisfacció pel desenllaç feliç del rescat. A més a més, també van explicar que els dos excursionistes tenen experiència i anaven ben equipats.