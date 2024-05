Metges del geriàtric de Tremp admeten la falta de personal durant la pandèmia

El Jutjat de Tremp va acollir aquest dilluns les declaracions de tres metges i la directora del CAP i dos metges de la residència Fiella per la investigació contra el centre de la capital del Pallars Jussà en la qual el novembre del 2020 van morir 64 dels 142 usuaris a causa d’un brot de covid-19. Els metges de la residència van admetre que hi havia falta de personal durant la pandèmia i que això va provocar que l’atenció als residents no fos l’adequada, segons va assegurar la lletrada Maria Nolla, de Prats Advocats, que representa diverses famílies d’usuaris morts i exerceix l’acusació popular en la causa dels treballadors. Tanmateix, aquests facultatius assenyalen davant del jutge que sí que hi havia material suficient, en contra del que han declarat prèviament treballadors del centre. Així mateix, metges del CAP també van assenyalar que faltava personal especialitzat en el centre i que hi havia material, malgrat que divendres passat tècnics sanitaris externs al centre van assenyalar que no hi havia cap inventari per poder comprovar el material que hi havia disponible durant el brot.

Les declaracions d’ahir són les últimes fins al proper mes de juny, quan estan cridats familiars d’usuaris de la residència per preguntar-los si volen emprendre accions en la causa. Encara falten per citar les compareixences dels investigats en la causa per homicidi per imprudència així com altres testimonis, com familiars d’usuaris. Unes declaracions que fonts properes no preveuen que siguin abans del proper mes de setembre. En el cas de la causa per la seguretat dels treballadors, en un principi ja haurien acabat les testificals però encara no està tancada la instrucció.