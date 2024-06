Asseguren que el pantà de Canelles, amb Mont-rebei, necessita 10 anys per assolir la normalitat

L’embassament de Canelles “necessita un període de deu anys per permetre un nivell d’activitat normal”, va explicar Florido Dolcet, president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura, que va anotar que el seu ompliment, clau per a l’explotació de Mont-rebei, no és només un tema natural sinó que “depèn també de la comissió de desembassament” de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

La gestió d’aquest espai fluvial és un dels assumptes que el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, plantejarà al seu homòleg oscenc, Isaac Claver, la setmana que ve.

El repte de consolidar els dos milions de turistes

La demarcació de Lleida va superar l’any passat per primera vegada els dos milions de visitants, segons conclou un estudi de la Universitat de Lleida (UdL) basat en les dades de telefonia mòbil de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i consolidar aquest volum de viatgers s’ha situat com el principal objectiu del sector turístic.

L’estudi mostra un “creixement progressiu de la xifra de visitants” iniciat abans de la pandèmia i interromput amb les restriccions que hi tenia associades, l’última fita del qual han estat els 1,54 milions de visitants del 2021, 1,77 el 2022 i més de dos milions el 2023.L’estimació “té en compte tots els desplaçaments que impliquen una pernoctació fora del lloc de residència habitual”, la qual cosa inclou, a més d’hotels, càmpings, cases de turisme rural i apartaments, l’ús de segones residències.

El Patronat de Turisme de la Diputació va presentar ahir la nova campanya de promoció turística de la demarcació: Lleida, tot el que busques és a l’interior. Hi combinen la venda dels atractius del pla, la muntanya i els rius i ho enllacen amb una picada d’ullet a la introspecció que faciliten algunes de les activitats que es desenvolupen en aquests espais. “El turisme és una de les activitats econòmiques més importants” de Lleida, va destacar el diputat provincial Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme, que va presentar la seua oferta com una alternativa a les destinacions massificades. “Pretenem diferenciar-nos”, va remarcar Juli Alegre, director de l’organisme.

Els representants dels diferents rams turístics, com hotelers i empresaris de turisme rural, càmpings i esport actiu, van coincidir a destacar les bones expectatives amb què afronten aquest estiu.