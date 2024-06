Les diputacions de Lleida i Osca activen el pla per potenciar Canelles i Mont-rebei com a enclavament turístic

Els presidents de les diputacions de Lleida i d’Osca, Joan Talarn i Isaac Claver, han acordat en la reunió celebrada aquest divendres a la ciutat altaragonesa la creació d’un òrgan gestor compost pels organismes provincials i pels municipis de l’entorn de l’embassament de Canelles per desenvolupar el pla d’actuacions que recull el pla estratègic dissenyat la passada legislatura.

El document està acabat des de 2021, encara que les posteriors convocatòries electorals han impedit de posar-lo en marxa.

El pla inclou iniciatives com millorar els accessos en vehicle a les zones d’aparcament i als embarcadors, condicionar les instal·lacions per al correcte funcionament de les activitats aquàtiques i desplegar una sèrie de mesures per minimitzar els riscos i la seguretat de les activitats esportives.

Els presidents van acordar també crear un front comú per pressionar Renfe amb l’objectiu de recuperar les freqüències ferroviàries entre la Franja i Lleida i un altre per reclamar el Ministeri de Transports que activi la millora de l'N-230 i el seu corredor