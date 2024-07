Els pantans de Lleida comencen a rebaixar les reserves d'aigua: consulta l'estat dels embassaments

A mitjans de juliol els pantans ja han rebut tota l'aigua que podien rebre, majoritàriament de la neu acumulada durant els mesos d'hivern i del desglaç posterior. Enguany ha sigut un dels mesos en que aquesta neu ha aguantat més. De fet, les capçaleres de la Noguera Ribagorçana, la Garona i l’Éssera van entrar al juliol amb reserves de neu, cosa gens habitual quan ja han transcorregut tres quartes parts de l’any hidrològic.

Des de finals de primavera i inicis d'estiu és normal que els pantans comencin a perdre aigua emmagatzemada. Això passa per diverses raons, com l'augment de la demanda d'aigua, i és que durant l'estiu la demanda d'aigua augmenta significativament a causa de factors com l'increment del reg agrícola, l'ús domèstic (especialment per a jardineria i piscines) i l'increment del turisme. Aquest augment de la demanda fa que s'utilitzi més aigua dels embassaments.

L'evaporació també juga un paper important en la rebaixa de l'aigua. Les temperatures elevades de l'estiu incrementen l'evaporació de l'aigua dels embassaments. Quan fa calor, l'aigua de la superfície dels pantans s'evapora més ràpidament, contribuint a la pèrdua d'aigua.

Un altre factor és la reducció de les precipitacions durant els mesos d'estiu, que és l'època amb menys pluges a Catalunya. Això implica que no hi ha una aportació significativa d'aigua per reposar els nivells dels embassaments. De fet, el maig i el juny van ser especialment plujosos, més del normal.

Estat dels pantans de Lleida

Totes les conques de Lleida tenen, a mitjans de juliol, més del 50% de la seva capacitat d'aigua plena. La conca que pateix més és la de la Ribagorçana, que en conjunt té un 53,8% d'aigua. Això si, amb Escales al 93% de la seva capacitat i Santa Anna al 78%. Canelles, l'embassament amb més capacitat de Lleida, es troba al 36%.

A la conca del Segre, Oliana es troba al 89% , i Rialb al 56%. En total, la conca del Segre es troba al 62% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

A la conca de la Pallaresa els pantans tenen bona salut. Talarn (Sant Antoni) es troba al 90%, Terradets al 94% i Camarasa al 88%. En total la conca es troba al 90%, amb 380 hectòmetres cúbics emmagatzemats.

I finalment Mequinensa suma 1.072 hectòmetres, que són el 78% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.