L’agrobotiga municipal de Preixana, situada en una casa senyorial del segle XVII heretada

Imatge de Cal Vallverdú quan va ser heredada la casa per l'ajuntamentLAIA PEDRÓS

L’ajuntament de Preixana va heretar a principis del 2019 una casa senyorial d’Antonia Aracil Vallverdú al carrer Lleida, coneguda com Cal Vallverdú, que data del 1689, té 250 metres quadrats de planta i dos pisos a més de la planta baixa.

En un primer moment el consistori no sabia l’ús que li donarien tot i que tenien clar que serviria per dinamitzar el centre històric. Finalment, es va acordar destinar els baixos a una agrobotiga municipal veient que les botigues que quedaven a Preixana s’estaven a punt de jubilar i no tenien relleu, i la resta de l’edifici a quatre apartaments turístics. Tot plegat amb l’objectiu de mantenir viu el poble.

L’actuació de rehabilitació va suposar una inversió de 435.000 euros, finançats entre el PUOSC i la Diputació de Lleida.

Des del passat cap de setmana, a l’àmplia varietat de productes de bonÀrea, hi ha sumat pa, croissants i coques del Forn de Pa i Pastisseria Vilardosa després que aquest servei es deixés de prestar al poble i amb l’objectiu de continuar oferint pa del dia als veïns.