L'alcaldessa d'Àger defensa al jutjat que la tala d'arbres a la Col·legiata té l'autorització dels organismes pertinents

L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, ha declarat aquest dimecres al jutjat de Balaguer per la denúncia que dues entitats van interposar al mes de febrer contra el consistori arran d'una tala de pins a la Col·legiata de Sant Pere. Burgués ha explicat que han aportat tots els informes dels organismes pertinents –Cultura, Aigües de Catalunya, Medi Ambient i Agents Rurals– que autoritzaven l'actuació feta, atès el risc que els arbres poguessin danyar el conjunt medieval i el dipòsit d'aigua que s'ubica a la zona. Burgués ha manifestat que "tant Cultura com Aigües de Catalunya havien fet peticions perquè es fes alguna intervenció a la zona, ja que els arbres podien caure damunt la muralla medieval i estaven fent malbé les canonades del sistema d'aigua amb les seves arrels".

Així, l'alcaldessa ha ratificat que des de Medi Ambient avalaven l'actuació i que els Agents Rurals no van observar cap nidificació d'aus a la zona on es va fer la tala ni que aquesta afectés cap espècie, tal com fan constar en el seu informe. Pel que fa a l'àmbit urbanístic, l'alcaldessa ha assenyalat que l'espai "està catalogat com a zona verda i continua sent-ho. Hi havia pins, però ara hi haurà uns altres arbres. Continuarà sent una zona verda i de lleure perquè la gent pugui gaudir-ne, amb bancs, taules i un entorn agradable", ha conclòs.

Per la seua part, les entitats denunciants, Ipcena i DAIMA, van argumentar aquest dimarts al jutjat que la tala va "vulnerar normatives urbanístiques", afectant arbres "protegits", i podria suposar un delicte contra l'ordenació del territori i l'urbanisme. També van denunciar al consistori per "negar" informació del procés i que l'actuació va afectar la nidificació d'aus i una colònia de gats a la zona.