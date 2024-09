La Diputació de Lleida encarrega un estudi per a biopolígons a Alcarràs, Balaguer i Alguaire

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Lleida ha encarregat un estudi per impulsar tres biopolígons a Ponent, en concret als municipis d'Alcarràs, Balaguer i Alguaire. Així ho ha anunciat el seu president, Joan Talarn, al 3r Congrés BIT que se celebra en el marc de la 70a Fira de Sant Miquel de Lleida, on ha afegit que l'estudi ha de permetre "definir com haurien de ser els futurs biopolígons" perquè tinguin "el màxim impacte econòmic beneficiós sense comportar efectes no desitjats sobre el territori". En el cas d'Alcarràs, hi ha projectada una planta de compostatge. El projecte de Balaguer s'especialitza en el sector de l'energia sostenible i el d'Alguaire, en el de la mobilitat sostenible.

Els tres biopoligons especialitzats tenen com a eix comú que una empresa és la que lidera la inversió i l'aposta específica. Així, es parla d'un BioHubCat (planta de compostatge impulsada pels ramaders Alcarràs Bioproductors) per acollir processos d'obtenció de bioproductes. "El projecte privat dels ramaders s'ha convertit en un projecte de més impacte territorial, i ara estan negociant la implantació d'altres empreses al seu voltant convertint-se en el primer biopolígon de Catalunya, especialitzat en valoritzacions aplicables al sector agrícola, ramader i agroindustrial.", ha dit Talarn. Un segon biopolígon, l'EnergyHubCat, especialitzat en el sector d'energia sostenible es està projectat a Balaguer i amb Sorigué com a empresa privada de referència. Pel que fa al tercer, especialitzat en el sector de la mobilitat sostenible, està projectat a Alguaire, i amb Aeroports de Catalunya com a motor inversor.

En aquest sentit, Talarn ha recordat que fa un parell de dies va visitar el Hub Forestal de Catalunya, "la planta preindustrial del Solsonès, que està a punt de ser operativa, amb la qual ajudarem les empreses interessades en la gestió sostenible de la fusta a fer econòmicament rendibles les seves apostes per la gestió forestal i la biodiversitat. Estem a un parell de mesos d'aterrar el que fins ara era un projecte per a molts teòrics i que ara ja té estructura tancada, de fusta pirenaica, i maquinària innovadora".