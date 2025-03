El Parc Astronòmic del Montsec es prepara per a l’espectacle de l’eclipsi solar de març del 2025

Publicat per acn/SEGRE Creat: Actualitzat:

El primer eclipsi solar de l’any serà visible aquest dissabte a Lleida, on s’organitzaran sessions especials d’observació a Àger. El Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha preparat una jornada completa perquè els aficionats a l’astronomia puguin disfrutar d’aquest fenomen que, des d’Àger es podrà contemplar entre les 10:59 i les 12:38 hores. Durant aquest període, els assistents notaran com la claredat disminueix i les ombres es perceben més febles, amb un enfosquiment del 16,3% a causa que l’eclipsi parcial assolirà en aquesta zona una magnitud del 26,9%.

Les comarques de Ponent es posicionen com la ubicacion òptima per a l’observació d’aquest eclipsi a Catalunya. Els visitants que acudeixin al Parc Astronòmic tindran l’oportunitat d’utilitzar telescopis especialment preparats per a l’ocasió, ja que mai no s’ha de mirar directament al sol durant un eclipsi. El personal tècnic del parc acompanyarà l’experiència amb explicacions detallades sobre aquest i altres esdeveniments astronòmics. Per a aquells interessats en participar, les entrades estan disponibles al web oficial del parc astronòmic.

A més de les activitats a Àger, FGC també ha habilitat un punt d’observació alternatiu a l’estació de muntanya de la Vall de Núria. En aquest enclavament, situat davant el Santuari de Núria, s’instal·larà un complet dispositiu que inclourà ulleres homologades per a l’observació segura, cadires i hamaques per a més comoditat, així com un refractor per observar el Sol mitjançant la tècnica de projecció. També s’utilitzarà un model a escala del Sol per facilitar les explicacions. Aquesta activitat es desenvoluparà entre les 10:45 i les 12:45 hores.

El 'triplet ibèric': tres eclipsis consecutius a Espanya

L’eclipsi d’aquest dissabte serveix com a avantsala d’un esdeveniment astronòmic sense precedents conegut com el triplet ibèric. Aquest fenomen extraordinari convertirà a la península Ibèrica en protagonista de l’observació de tres eclipsis solars consecutius durant els anys 2026, 2027 i 2028. Encara que els eclipsis solars ocorren amb relativa freqüència a nivell global, que tres siguin visibles des d’una mateixa regió en un període tan curt de temps constitueix un fet realment excepcional.

El primer eclipsi d’aquesta seqüència serà total i tindrà lloc el 12 d’agost de 2026. El segon, també de caràcter total, es produirà el 2 d’agost de 2027. Finalment, el tercer, previst per al 26 de gener de 2028, serà un eclipsi anular, caracteritzat perquè el disc aparent de la Lluna és menor que el del Sol, el que genera un anell brillant al voltant del nostre satèl·lit.

Com es produeixen els eclipsis solars?

Un eclipsi solar és un fenomen astronòmic que ocorre quan la Lluna s’interposa entre la Terra i el Sol, bloquejant parcial o totalment la llum solar que arriba al nostre planeta. Perquè aquest esdeveniment es produeixi, és imprescindible que el Sol, la Lluna i la Terra estiguin perfectament alineats en aquest ordre específic, la qual cosa coincideix amb la fase de Lluna Nova en el cicle lunar.

Malgrat que cada mes hi ha Lluna Nova, no sempre es produeixen eclipsis. Això es deu que el pla orbital de la Lluna està lleugerament inclinat respecte al pla orbital de la Terra al voltant del Sol (conegut com eclíptica). Aquesta inclinació provoca que, en la majoria de les ocasions, la Lluna passi per sobre o per sota del Sol des de la nostra perspectiva terrestre. Només en determinades circumstàncies, quan els tres cossos celestes s’alineen amb precisió, podem presenciar un eclipsi solar.

Mesures de seguretat per observar un eclipsi solar

És fonamental recordar que observar directament un eclipsi solar sense la protecció adequada pot causar greus danys oculars. Els especialistes del Parc Astronòmic del Montsec insisteixen en la importància d’utilitzar sempre ulleres homologades específicament dissenyades per a aquesta finalitat o mètodes de projecció indirecta com els que s’oferiran en les activitats organitzades.

Les ulleres convencionals de sol, per molt fosques que siguin, no proporcionen la protecció necessària davant la radiació solar. L’ús de filtres solars homologats és imprescindible per garantir una observació segura. Una alternativa casolana consisteix a utilitzar la tècnica de projecció, mitjançant la qual es projecta la imatge del Sol a través d’un petit orifici sobre una superfície plana, evitant així l’observació directa.

Quan serà el pròxim eclipsi visible des d’Espanya?

Després de l’eclipsi parcial d’aquest dissabte, els aficionats a l’astronomia a Espanya hauran d’esperar fins el 12 d’agost de 2026 per presenciar el pròxim gran esdeveniment. Aquest serà un eclipsi total que formarà part de l’esmentat triplet ibèric i oferirà una oportunitat excepcional d’observació, especialment a la zona nord de la península.

La periodicitat dels eclipsis solars visibles des d’un punt específic de la Terra és variable, podent transcórrer des d’uns quants anys fins segles entre eclipsis totals visibles des d’un mateix lloc. Per aquesta raó, aquest període de tres eclipsis consecutius visibles des de la península Ibèrica constitueix un esdeveniment realment extraordinari que mereix ser apreciat per tots els amants de l’astronomia.