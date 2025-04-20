Restaurants a prop del ple per Setmana Santa
La gastronomia ja forma part de les activitats prioritàries dels turistes exigents||
Establiments del Baish Aran o el Sobirà, al complet de reserves durant el llarg pont
Restaurants ubicats en zones turístiques com el Pirineu de Lleida han vorejat el ple aquesta Setmana Santa beneficiats per un turisme que ha incorporat la gastronomia entre les seues activitats preferides i pel mal temps, que ha obligat a declinar altres ofertes. El ventall de restaurants està a l’altura del client del segle XXI.
Menjar bé s’ha convertit en una de les claus del lleure i el turisme en ple segle XXI i la gastronomia de Lleida està més que a l’altura de l’exigència del client. Reservar taula aquest llarg cap de setmana ha estat tasca difícil i bona part dels restaurants, sobretot del Pirineu, han superat el 80 per cent de l’ocupació mitjana, amb pics del 100% el cap de setmana.
CARMINA MARSIÑACH
L’increment de la demanda, la millora de l’oferta en l’any que Catalunya exerceix de Regió Mundial de la Gastronomia i la previsió de tancament del mes d’abril amb més de 100.000 turistes en hotels, apartaments, cases rurals i càmpings, i uns 180.000 més en segones residències, pisos turístics i excursionistes de dia, expliquen el gairebé ple dels restaurants.
El sector de la restauració a Lleida fa tres lustres que està estabilitzat amb certa tendència a la baixa, sobretot, de locals sense empleats. Segons el directori central d’empreses que publica l’INE, el 2024 operaven a Lleida un total de 3.372 locals de “serveis de menjars i begudes”, dels quals 2.600 tenien plantilla.
Per a Ramon Solsona, gerent de la Federació d’Hostaleria, el cens de restaurants (malgrat que no n’hi ha cap d’oficial) apunta a la baixa i el sector afronta dificultats com els elevats costos davant d’uns preus més estables o la complexitat de trobar personal.
A Aran, un dels llocs on més repunta la gastronomia (7 dels 12 restaurants recomanats per la Guia Michelin a Lleida són a la vall), el president del Grèmi d’Ostalaria d’Aran, Carlos Sigüenza, afirma que la Setmana Santa comporta una forta afluència de públic al Baish Aran, als restaurants del qual és difícil trobar taula per l’arribada de nombrosos visitants francesos.
A la veïna Pallars Sobirà, responsables de Lo Pigal Casa Kiko, tenien des de mitja setmana els migdies reservats, mentre que a Les Nous, a Rialp, van coincidir que les trucades per guardar taula es van incrementar a partir de dimarts i confiaven a aconseguir el ple.
A partir de demà dilluns, les reserves cauen en picat i algun, com el Pessets, tancarà per vacances.