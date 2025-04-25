SEGRE

Març del 2009, el dia que el pantà de Rialb va entrar en nivell 1 d'emergència per una fallada informàtica

El març de 2009, un error al sistema de telecomunicacions va provocar l'activació del nivell 1 d'emergència a la presa, fet que va posar a prova els protocols de seguretat

Març del 2009, el dia que el pantà de Rialb va entrar en nivell 1 d'emergència per una fallada informàtica

Març del 2009, el dia que el pantà de Rialb va entrar en nivell 1 d'emergència per una fallada informàticaSEGRE

Joan Teixidó
Joan TeixidóEcosistema digital SEGRE
El pantà de Rialb va experimentar el març de 2009 la seva primera activació del protocol d'emergència des de la seva posada en funcionament. L'incident va ser provocat per una fallada en el sistema de telecomunicacions i no per cap risc real per a l'estructura de la presa o les poblacions properes. Aquest succés ressona avui amb la situació d'aquest abril del 2025, quan novament s'han activat protocols d'emergència a l'embassament per una filtració d'aigua en un lateral de la presa.

Aquell març del 2009, la interrupció de les comunicacions entre la presa i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), organisme titular de l'embassament, va desencadenar de forma automàtica el protocol d'emergència en escenari 1. Aquesta classificació, la segona en una escala de quatre nivells, implica l'aplicació de mesures correctores immediates i una vigilància intensificada. 

Ho explicava una notícia de SEGRE signada per Helena Culleré,  Esmeralda Farnell i Marta Cortina.

SEGRE va obrir la portada del 13 de març amb aquesta notícia

SEGRE va obrir la portada del 13 de març amb aquesta notíciaSEGRE

Fonts de la CHE van confirmar llavors que es va alertar immediatament a Protecció Civil, tot i que la situació es va normalitzar en qüestió d'hores, un cop identificat i solucionat el problema tècnic.

