Presó provisional per al gihadista acusat d’assassinar un agricultor al Segrià
Allal El Mourabit s’ha acollit al seu dret a no declarar davant de la jutgessa de Tudela
El suposat autor dels assassinats d'un agricultor al Segrià i dos més a Navarra, Allal El Mourabit, ha renunciat a declarar davant la jutgessa de Tudela que investiga dos dels crims, i que ha decretat el seu ingrés provisional a la presó.
El Mourabit ha comparegut de forma breu aquest divendres davant de la jutgessa d'instrucció que investiga els assassinats de dos agricultors ocorreguts el novembre i desembre del 2023 a Tudela i Ribaforada.