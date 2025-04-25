SEGRE

Presó provisional per al gihadista acusat d’assassinar un agricultor al Segrià

Allal El Mourabit s’ha acollit al seu dret a no declarar davant de la jutgessa de Tudela

El presumpte assassí d'un agricultor a Vilanova de la Barca i dos a Navarra, Allal El Mourabit arriba al Jutjat d'Instrucció número 3 del municipi navarrès de Tudela.

El presumpte assassí d'un agricultor a Vilanova de la Barca i dos a Navarra, Allal El Mourabit arriba al Jutjat d'Instrucció número 3 del municipi navarrès de Tudela.EFE/ Villar López

Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El suposat autor dels assassinats d'un agricultor al Segrià i dos més a Navarra, Allal El Mourabit, ha renunciat a declarar davant la jutgessa de Tudela que investiga dos dels crims, i que ha decretat el seu ingrés provisional a la presó.

El Mourabit ha comparegut de forma breu aquest divendres davant de la jutgessa d'instrucció que investiga els assassinats de dos agricultors ocorreguts el novembre i desembre del 2023 a Tudela i Ribaforada.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking