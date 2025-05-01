POLICIA
L’atac als Mossos a la Mariola marca el Dia de les Esquadres
El comissari Codina espera que “ben aviat” es detinguin els autors, que podrien ser acusats de temptativa d’homicidi. Llarga ovació a un dels ARRO ferits
Els Mossos d’Esquadra de la Regió Policial Ponent van celebrar ahir el Dia de les Esquadres, que va estar especialment marcat pel brutal atac que van patir sis agents de l’ARRO que diumenge van resultar ferits en ser agredits per una turba de veïns a la Mariola, on van comparèixer després de ser alertats d’una baralla multitudinària entre dos grups. De fet, el moment més emocionant es va viure quan Josep Maria Farré, el sergent dels ARRO que havia estat ferit en la intervenció –un apòsit li cobria els punts de sutura que li havien fet al cap– va recollir una de les 247 felicitacions. Els assistents es van aixecar per aplaudir-lo, en una llarga i sentida ovació. El sergent, molt emocionat, es va posar la mà al cor en senyal d’agraïment, especialment cap als seus companys.
El comissari Josep Codina, que ahir va viure el seu primer Dia de les Esquadres com a cap dels Mossos a Ponent després de substituir fa cinc mesos el comissari Josep Maria Estela –ara a la prefactura i que no es va voler perdre l’acte a Lleida–, tampoc no va eludir la brutal agressió. Abans de l’acte es va adreçar als mitjans, va assegurar que “condemno fermament la brutal agressió” i va afegir que esperava que “ben aviat” hi hagués detinguts i que és “possible” que siguin acusats de temptativa d’homicidi. Codina va evitar polemitzar amb els sindicats policials, que han convocat una concentració de protesta per a aquest dilluns. En aquest sentit, USPAC exigeix cessar el cap de l’ABP del Segrià, l’inspector Xavier Ribelles, a qui acusen de “mentir” davant dels mitjans sobre la gravetat de les lesions i de minimitzar el cas.
En el seu discurs, Codina va admetre que el 2024 va ser un any “difícil”, amb uns 19.700 fets delictius a la regió, un 9% més que el 2023, i 2.655 detencions, un 20% més. Va afegir que en el primer trimestre d’aquest any, els delictes contra les persones s’han reduït un 4%, però els delictes contra el patrimoni, especialment el robatori en vehicles, han repuntat un 90%. També va destacar la col·laboració policial amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per resoldre l’assassinat d’un agricultor a Vilanova de la Barca i de dos altres a Navarra, i un es va mostrar preocupat pel cultiu i tràfic de marihuana i les organitzacions criminals. “Som el graner d’Europa”, va dir.
Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va manifestar el seu “suport i solidaritat” als agents ferits, va exigir “detencions i condemnes” perquè aquests fets “no es poden quedar sense castigar” i va elogiar la col·laboració “entre Mossos i Urbana”.