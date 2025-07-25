Els Agents Rurals denuncien l'amo dels quatre gossos abandonats a Tor
El propietari podria afrontar una sanció molt greu per violar la llei de protecció animal després del rescat dels animals que es trobaven tancats en un vehicle
Els Agents Rurals han imposat una denúncia formal al propietari dels quatre gossos que van ser trobats tancats i lligats dins d'un vehicle abandonat a la muntanya de Tor, al municipi d'Alins, al Pallars Sobirà. Segons han confirmat les autoritats, cap dels animals portava microxip ni estava degudament censat, fet que ha agreujat la situació legal del propietari, qui s'enfronta ara a una possible sanció per infracció que podria ser considerada molt greu segons la llei de protecció dels animals.
El rescat es va produir el dimarts 22 de juliol de 2024, quan els animals van ser alliberats i traslladats a unes instal·lacions privades amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Alins. Els Mossos d'Esquadra han assegurat a mitjans locals que els gossos, destinats a tasques de treball, es trobaven en bon estat físic, disposaven d'aigua i estaven a l'ombra en el moment del rescat, sense signes aparents de maltractament.
Qui va donar l'alerta sobre la situació va ser Pablo Moreno, veí de Tor i hereu de casa Palanca, qui va assegurar que els animals portaven almenys tres dies tancats i no paraven de bordar. Segons va dir, els gossos pertanyen a Josep Cases, conegut com Terrisses, veí de Sort i regidor de l'Ajuntament d'Alins per Candidatura de Progrés, marca vinculada al PSC.
Historial d'infraccions ambientals
Aquest no seria el primer incident relacionat amb Josep Cases a la zona. Durant el 2024, l'Agència de Residus de Catalunya ja va sancionar el regidor per abandonar diversos vehicles i objectes a la muntanya de Tor, incloent cotxes, una moto de neu, una excavadora i fins i tot un camió de bombers en desús. A més, Moreno ha denunciat que el vehicle on es trobaven els gossos estava estacionat dins de la seva propietat privada.
Problemes recurrents a la muntanya de Tor
Els conflictes a la zona no són nous. L'any 2023, diversos veïns de Tor van presentar denúncies per la presència d'una desena de cavalls presumptament abandonats a la mateixa muntanya. Aquells animals, descrits pels denunciants com "sense control", van ser finalment retirats per l'Ajuntament d'Alins amb suport dels Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals. En aquell cas, Cases va negar l'abandonament, al·legant que els cavalls estaven en bon estat i comptaven amb alimentació disponible a la zona.
