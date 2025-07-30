Joan Ganau, professor de Geografia de la Universitat de Lleida: "L’arribada de migrants aporta població i tira de la natalitat"
Les dones migrants eleven els índexs de naixements en arribar més joves i tenir més fills, encara que els seus descendents adopten els hàbits reproductius del país d’acollida
“L’arribada de migrants no només contribueix a augmentar la població, sinó que també tira a l’alça de la natalitat”, explica Joan Ganau, professor de Geografia de la UdL. Més del 40% dels nadons que naixen a Lleida tenen almenys un dels progenitors d’origen estranger, segons revelen les dades de l’Idescat, que situen en aquesta taxa els enllumenats per mares de nacionalitats diferents a l’estatal sense incloure als de pare forà i mare local ni incloure en les estimacions les persones nacionalitzades.
EDUARDO BAYONA
Aquesta millora dels indicadors de la natalitat es deu que “venen dones joves, tenen una mitjana de fills més gran que la població local i els tenen a una edat més primerenca”, anota.
No obstant, aquest patró no es repeteix amb la segona generació de migrants, els nascuts al país d’acollida de progenitors d’origen estranger, que “tendeixen assimilar i a adoptar els patrons de natalitat de les europees”. El patró s’ha repetit en totes les onades migratòries de l’últim segle.