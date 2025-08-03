TRIBUNALS
Paralitzada la causa de l’assassinat d’un pagès a Vilanova de la Barca
L’investigat no ha declarat a Lleida tres mesos després de ser extradit
El Mourabit Ahmmar, el presumpte assassí d’un agricultor de Vilanova de la Barca el gener de l’any passat i de dos pagesos més a Navarra a finals del 2023, encara no ha passat a disposició judicial pel crim a Ponent, quan s’han complert més de tres mesos des que França el va extradir. A efectes pràctics, això suposa una paràlisi de la causa que investiga el jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida. Pel que sembla, fa un parell de setmanes aquest jutjat no havia rebut l’expedient des de Navarra, segons van informar fonts judicials.
Comarques
L’assassí de pagesos a Vilanova de la Barca i Navarra va matar només per matar: “és un psicòpata”
Albert Guerrero
L’investigat, en canvi, ha passat a disposició pels dos altres crims. Així, el passat 30 de juny el jutjat d’Instrucció 3 de Tudela, a Navarra, va decretar l’empresonamentper l’assassinat comès en aquesta localitat el 22 de novembre del 2023 i dos mesos abans –el 25 d’abril–, la magistrada havia decretat la mateixa mesura cautelar respecte del crim perpetrat el 21 de desembre a Ribaforada. En ambdós casos l’investigat es va negar a declarar. Aquest jutjat va ser el que el que el 21 de març va dictar l’ordre de detenció europea. De moment, les tres causes s’instrueixen per separat.
El Mourabit va ser arrestat el 25 de març a la localitat de Besiers, a França, com va avançar SEGRE, on va fugir després del crim a Ponent.
Val a recordar que l’arrestat, de 54 anys, de nacionalitat espanyola i d’origen marroquí, havia estat condemnat per gihadisme i que tot just unes setmanes abans del primer crim –el 23 de novembre del 2023 a Tudela– es va arrancar un braçalet de control telemàtic –residia a Vitòria i la seua família en va denunciar la desaparició– per delictes relacionats amb el terrorisme gihadista, va fugir.
Investigadors el defineixen com un “psicòpata”. Es basen en la violència extrema que va fer servir per acabar amb la vida de les seues víctimes, vulnerables per la seua edat (68, 80 i 84 anys) i a les quals va atacar per sorpresa i al cap, sense que poguessin oposar resistència, i en la desproporció amb l’objectiu que buscava amb els atacs: el robatori.